Libertad restringida o Derecho a vivir

Muchos me conocen y a otros quizás le suene mi apellido por haber estado defendiendo desde el año 1983 las banderas de la U.C.R, la que gracias al acompañamiento permanente de la gente me permitió defender ,levantando la voz, en la cámara de diputados no solo representando al partido que me hizo llegar, sino luchar por lo que consideraba el bienestar de los formoseños, seguramente después de esta aparición mediática empezaran a sacar conjeturas erróneas y a otros les molestara mis acepciones en esta nota acerca de lo que pienso por lo que atravesamos, siempre dije de frente lo que pensaba, y nunca me aparto de que mis opiniones sean objetivas y después de un año de observar lo que estamos transitando no será la excepción.

Hace más de un año venimos atravesando una Pandemia Mundial, no pensada y mucho menos quería para nadie , este maldito virus ha venido a desestabilizar la vida de cada uno de nosotros en los distintos aspectos: económicos, sociales y culturales, a punto tal que parece que debíamos optar que derecho debíamos priorizar , particularmente yo elijo el derecho a la vida, porque es lo que me va a permitir luchar por los demás derechos que muchos dicen que están siendo vulnerados.

¿Quién puede ser tan iluso de pensar que este país y nuestra provincia puede hacer más de lo que se hace, si ni las grandes potencias pueden superar esta pandemia?.

Estamos perdiendo a jóvenes, familiares y amigos y aún cuando debíamos sacar lo mejor de nosotros , solo observo cuan egoísta irracional puede ser el hombre en busca de satisfacer sus necesidades y deseos políticos para posicionarse en las posibles candidaturas de este año, y si no vemos esto estamos aún más ciego de lo que creemos.

Claro que hay cosas por mejorar y soy consciente de ello pero creo que la grita entre gobierno y oposición no es el camino para que podamos salir de esta, se construye desde el dialogo, con propuesta superadora, con capacidad de colaboración para que como formoseño podamos sobrevivir a las dificultades que de manera individual, egoísta solo estamos perdiendo a nuestra gente cercana .Seamos empáticos para reconocer a los verdaderos héroes, a nuestros gladiadores de esta historia que no salen en las tapas de diarios, en notas periodísticas a pesar del cansancio y me refiero a los médicos, enfermeros , policías que permanecen en la anonimato, arriesgando sus vidas, sin esperar nada solo que ese paciente que cuidan día y noche se levanten de esa cama de hospital sosteniendo sus manos ya que los familiares no pueden estar cerca por la situación sanitaria que estamos atravesando.

Nos necesitamos entre todos para recuperar esa libertad tan cuestionada por algunos sectores pero es hora de actos de grandezas aportando ideas desde el disenso, dejemos la miseria humana, no es tiempo de hacer política con nuestros muertos, ganemos el gobierno en las urnas y seamos un poco más respetuoso de nuestras instituciones que tanto nos costaron tenerlas, porque si instamos a un enfrentamiento civil volveremos a esa historia tan triste de nuestro país .Me quedo con la incertidumbre de pensar:¿ si no se hubiera tornado una contienda política estaríamos llorando a 474 personas ?

¿Porque las cifras de contagiado han aumentado enormemente en comparación de este año al año pasado?

Seguramente nadie se haga cargo, y tome el protagonismo de decir fuimos los que desatamos esta situación sanitaria que tantos muertos se llevó. Solo pedir a Dios que superemos esto cuanto antes y rogar por el perdón a quienes pensaron más en sus ambiciones personales que defender a la vida humana .

DR.ANDRES ARMANDO PEYRO

DIPUTADO MANDATO CUMPLIDO

CONVENCIONAL PROVINCIAL Y NACIONAL

UCR