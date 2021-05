“Hay una decisión firme del gobernador Insfrán de no convivir con el virus"

El diputado Agustín Samaniego, presidente del bloque justicialista de la Legislatura Provincial, recalcó que de la ciudadanía depende la disminución -o no- de los contagios y muertes por COVID. A la vez indicó que desde el Estado provincial también se busca la libertad, “queremos una Formosa libre de coronavirus”. Finalmente, reflexionó en que los dirigentes opositores locales no mostraron solidaridad ni llamaron “jamás” al cuidado sanitario: “¿Los vieron concientizando a la población acerca de los cuidados? Todos los políticos realizan al menos algunas recomendaciones preventivas contra el coronavirus, pero acá no, ni un político formoseño de la oposición realiza este tipo de recomendación.

En este sentido, el legislador valoró que por dos días consecutivos los contagios vayan en baja, “esperamos que se convierta en una tendencia y que empecemos a disminuir la cantidad de casos en toda la provincia, inclusive la ciudad de Formosa que es la más afectada”.

Argumentó que ello se debe a la disminución de la circulación e instó a los vecinos a colaborar con las medidas sanitarias preventivas; “la herramienta está en cada uno de nosotros, nadie va venir a solucionar la pandemia por nosotros, lo tenemos que hacer entre todos”.

Asimismo, indicó que desde el Estado se conoce las dificultades que las restricciones general a algunos sectores y comprovincianos autónomos “pero créanme que el ánimo del Gobierno nacional y provincial no está afectar a nadie, sino cuidar la salud y la vida de todos los formoseños y formoseñas”.

Rol de la oposición

En cuanto al rol de la oposición política local en el incremento de infecciones y muertes, Samaniego enfatizó en que “una parte se llamó a silencio, pero lo que el pueblo espera no es solamente silencio, esa no es la respuesta, no representa absolutamente nada. El pueblo formoseño necesita un mea culpa, el silencio no es perdón luego de lo que han hecho”.

Remarcó que “utilizan a una concejal capitalina como punta de lanza para seguir lastimando las medidas sanitarias con muchas falsedades que producen desconcierto en la sociedad formoseña, mientras estamos viviendo uno de los momentos más dramáticos de los últimos tiempos en nuestro país y provincia; momento en que –increíblemente- algunas personas están pensando en las elecciones y no en sumar para una solución.

Ante convocatorias a desobediencia civil

El legislador también opinó sobre una nueva convocatoria por una Formosa Libre: “Nosotros queremos una Formosa libre de coronavirus, tienen un concepto tergiversado de la libertad, ya que sin salud, sin vida, no hay libertad alguna.

Además hizo notar sobre manifestaciones Clorinda libre que las mismas no mejoraron la situación epidemiológica de esa ciudad, sin embargo, el rol sanitario fue fundamental para conseguirlo: “Recién ahora está siendo libre, porque se ha vacunado por encima de los 45 años y al personal esencial de seguridad y salud”.

Recordando los crecimientos exponenciales de contagios, Samaniego lamentó que “cierto sector político privilegia su interés particular” y preguntó; ¿los vieron a estos dirigentes opositores en las puertas de los hospitales para saber qué necesitan? ¿En las puertas de los CAS preguntando qué necesitan? pero a preguntar en qué pueden colaborar, no a generar disturbios, ¿Los han visto?

“O, ¿Promoviendo la utilización del barbijo, el lavado frecuente de manos o la distancia social? ¿Los vieron concientizando a la población acerca de los cuidados? Van a ver que -todos los políticos del mundo- realizan al menos algunas recomendaciones preventivas contra el coronavirus, pero acá no, ni un político formoseño de la oposición realiza este tipo de recomendación y eso es algo muy profundo, acá nada”, subrayó.

No se convivirá con el virus

En otra parte de su declaración a la Agencia de Noticias de Formosa, el legislador aseguró que “hay una decisión firme del gobernador (Gildo) Insfrán de no convivir con el virus, y cuántas vidas hubiésemos salvado si los opositores se hubieran abrazado a la vida. Sin embargo, no hay ninguna muestra de arrepentimiento o cargo de consciencia, están convencidos que el destino nos llevó a esta situación y no fue el destino”.

Insistió en que por televisión se veía “un drama con el coronavirus”, mientras Formosa estaba ajena esa realidad, “pero gracias al derrumbe de nuestras medidas sanitarias estamos atravesando este momento”.

Finalmente, marcó que desde el Gobierno provincial, “nos nos quedamos apenándonos por lo que nos pasó o por lo que nos hicieron; estamos enfrentando la pandemia con mucho esfuerzo y sacrificio, con hidalguía de todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, fuerzas de seguridad y la comunidad. Sabemos que quedarse en casa es un esfuerzo, pero el valor más preciado que hoy se prioriza es la vida”.