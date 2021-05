Hasta al 31 de mayo los cooperativistas podrán inscribirse para percibir la ayuda económica de 12 mil pesos

También anunciaron que los beneficiarios del Programa de Trabajo Autogestionado de Nación, percibirán una nueva cuota de 11 mil pesos.

En diálogo con AGENFOR, el subsecretario de Economía Social de la provincia, Ricardo Fischer, recordó que, hasta el 31 de mayo, está abierta la inscripción a cooperativistas para percibir la ayuda económica de 12 mil pesos que forma parte de la batería de medidas anunciadas por el gobernador Gildo Insfrán en el marco de la vuelta al ASPO en Formosa.

Además, el funcionario se refirió al Programa de Trabajo Autogestionado - Línea 1 de la Subsecretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, del que son beneficiarios 3600 cooperativistas y 128 cooperativas en todo el territorio provincial.

“La ayuda de Nación salió el año pasado en mayo, y desde junio cobraron nueve cuotas, pero en el boletín oficial del jueves pasado salió publicada la resolución donde se otorga por única vez una cuota más, esta vez de 11 mil pesos, porque las anteriores fueron dos de 6500, dos de 16500 y después fueron cinco de 9 mil”, explicó.

En ese sentido, Fischer indicó que, a diferencia del año pasado donde algunas personas no pudieron cobrar a término las cuotas del programa, en esta ocasión sí se pagará en tiempo y forma; y lo consideró “una excelente noticia”.

Además, señaló que no deberán inscribirse, sino que la acreditación es automática porque “esto vendría a ser la cuota número 10”; por lo tanto, tampoco podrán anotarse los que no lo hicieron en mayo de 2020.

Por otra parte, habló de las políticas dispuestas por el gobernador Insfrán para hacerle frente a la vuelta al ASPO en la provincia y puntualizó en las que contemplan a las cooperativas que no pueden trabajar o vieron disminuidas sus tareas.

“Porque hay algunas que son de actividades que no están habilitadas, esas por supuesto cobran, pero hay otras que pueden demostrar que, al haber menos circulación de gente, que es el objetivo de la fase 1, mermó su facturación, entonces también van a entrar”, destacó.

En ese marco, la medida dirigida a este sector de la economía se trata de una ayuda económica de 12 mil pesos a la que podrán acceder inscribiéndose a través de los mails de la Subsecretaría de Economía Social: subeconomiasocial@formosa.gob.ar y subseconomiasocialfsa@gmail.com.ar

También los interesados pueden encontrar los formularios en las redes sociales del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia y en la página oficial del gobierno www.formosa.gob.ar

“Hacen el formulario, es muy sencillo, por decisión del gobernador y el ministro de economía no seremos tan exigentes en cosas formales, pero sí en que hayan disminuido sus ingresos. Vamos a hacer un listado, elevar al Ministerio de Economía y se dispondrá a través de los canales que correspondan la acreditación en caja de ahorro de las personas que serán beneficiarias”, argumentó.

Asimismo, el responsable del área aclaró que, a aquel cooperativista que no posea caja de ahorro, el Banco Formosa le acreditará a través de la Red Link y podrá extraer el dinero desde un cajero sólo con su DNI.

“Cuando confeccionan el listado de personas tienen que poner sus datos, un celular, la empresa del celular y un correo electrónico, entonces nosotros eso giramos al banco Formosa y le acreditan. Primero podrá sacar 10 mil y después los 2 mil más, por una cuestión de límite de extracción”, subrayó.

Y agregó: “Es decir que no se preocupe el que no tenga caja de ahorro, los de Nación sí tienen, pero en Banco Nación y no es que no queramos pagar en ese banco si no que es una caja especial que es para el Ministerio de Trabajo de Nación y como no tiene CBU no podemos acreditar ahí”.

En otro orden, Fischer aclaró que tanto el programa nacional como la política económica provincial son compatibles “porque son cuestiones independientes”, es decir, que un cooperativista podrá percibir ambas si está en condiciones de hacerlo.

“Si una persona viene cobrando de Nación, ahora se ve imposibilitado de trabajar y entra dentro de los parámetros del DNU de provincia, puede cobrar ambas sin ningún problema, nada más que la de Nación cobrará en Banco Nación y la de provincia en Banco Formosa”, detalló.

Por otro lado, el titular de Economía Social reiteró que el plazo de inscripción a la ayuda provincial es hasta el 31 de mayo, porque “hay que demostrar que su recaudación disminuyó y para eso debe transcurrir tiempo”.

“Ya a esta altura del mes como las facturas son electrónicas y se hacen por la página del AFIP, una persona puede emitir su listado de factura y ya ve que hay una disminución de ingreso, entonces puede presentar, de hecho, ya se presentaron varias carpetas”, precisó.

Por último, Fischer anticipó que, si esta semana recaudan todas las inscripciones, podrán presentar los listados “así para la semana que viene se acredita esta ayuda provincial”.

“Para la nacional la resolución dice que será cuando salga la primera acreditación de cualquier programa nacional de la Secretaría de Empleo, allí se acreditará a los cooperativistas este Programa de Trabajo Autogestionado - Línea 1”, finalizó.