El Senado se pronunció para que recursos provenientes del FMI se destinen a atender problemas ocasionados por el Covid-|9

El Senado se pronunció, esta noche, a favor de que los recursos que puedan llegar al país, como parte de los “derechos especiales de giro” del Fondo Monetario Internacional (FMI), se destinen a atender problemáticas ocasionadas por la pandemia de Covid-19. De esa manera, se busca respaldar al Gobierno Nacional en las negociaciones que mantiene con el organismo internacional de crédito y con el Club de París por la deuda pública argentina.



La Cámara Alta, por impulso del oficialista Frente de Todos, además rechazó una resolución judicial que le imponía “ajustar el orden legal” de respuesta a la pandemia referida en un plazo de quince días. Y aprobó los decretos de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Alberto Fernández, por lo cuales se ampliaron las restricciones de movimiento y actividades, tras el incremento de casos de coronavirus en la región del AMBA, entre otras iniciativas. También, hubo espacio para un homenaje al extinto canciller Héctor Timerman, al aprobarse un proyecto que declara al 10 de septiembre como el Día de la Re-estructuración Soberana de la Deuda. Además, se dio media sanción a la creación de una comisión Bicameral de Seguimiento de la Licitación de la Hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay.



Al respecto, el jefe del bloque de senadores y senadoras nacionales del Frente de Todos, José Mayans, respaldó la declaración sobre el destino de los llamados “derechos especiales de giro” y fustigó a la oposición por mantener una actitud cerrada en cuanto a todas las acciones del gobierno nacional.



Así, salió al cruce de declaraciones de su par de Juntos por el Cambio, el radical Luis Naidenoff, al indicar el opositor dice que el proyecto aludido puede producir daño al gobierno, pero lo que, en verdad, “hizo daño fue que entraran 44.000 millones de dólares de deuda al país y se fugaran 46.000 millones”.



Luego, reseñó que la propia administradora del FMI declaró que el crédito recibido por la administración anterior fue “un crédito político y que la Argentina no estaba en condiciones de recibir ni siquiera un crédito de 15.000 millones”.



También, apuró al opositor Martín Lousteau al reclamarle “un diálogo sincero” y no engañoso, donde hacen autocríticas menores y se ataca con saña al gobierno del Frente de Todos. “Eso no es ninguna autocrítica, eso no es ninguna voluntad de establecer un diálogo. Deberían decir: La política económica de Macri fracasó en el primer año del gobierno”.



“Macri mintió desde el debate presidencial hasta que terminó su gobierno, ¿pueden decir eso?”, insistió el formoseño, en el debate de la sesión de hoy.



“Esta gira que hace el presidente es para arreglar el desastre que dejaron desde la administración anterior. El primer desasatre ya se arregló. Los 117.000 millones de dólares que dejaron, los arregló el ministro Guzmán, se buscó plazo e intereses, se ahorraron 44.000 millones de dólares, lo mismo que ustedes sacaron, para el despilfarro, lo ahorró en una sola gestión el ministro Guzmán”, enrostró el legislador peronista.”Después vino la pandemia, que castigó a la economía mundial”, reflexionó.



El senador oficialista admitió que el desafío es “cómo resolver la situación de la deuda”. “El primer paso lo dio el ministro de Economía, y, ahora, el otro paso lo está dando el presidente, que es resolver el endeudamiento público que es un factor clave en el tema del presupuesto. Con este nivel de endeudamiento, no podemos llevar adelante ninguna política pública”, remarcó.



Antes, cuando se debatió el apoyo a los DNU del presidente Fernández, Mayans defendió la política sanitaria del gobierno nacional y acusó a la oposición de boicotearla de cualquier forma. “Ustedes, Naidenoff, no se hacen cargo de lo que hicieron acá en Formosa”, espetó el senador al recordar cómo, tras una serie de actos políticos y el fallo de la Corte que desconoció la potestad del Gobierno formoseño para mantener su política controlada de acceso a la provincia, aumentaron los casos de Covid allí.



“Cuidar la salud y la vida de nuestro pueblo es es una obligación constitucional que tenemos como gobierno”, sostuvo y dijo que la decisión tomada por el presidente Fernández con los DNU fue para “evitar la propagación del virus”.



“La pandemia no la declaró el kirchnerismo, como dicen algunos, la declaró la Organización Mundial de la Salud, y la palabra pandemia significa que el virus está atacando casi a los cinco continentes”, explicó el legislador. Y se quejó de que la oposición reclama evidencia científica, pero desconoce que “hay más de tres millones de argentinos afectados y casi setenta mil muertos en todo el país”.



Sobre los DNU



La vicepresidenta del bloque del FdT, Anabel Fernández Sagasti, defendió las iniciativas del oficialismo, entre ellas los dictámenes de respaldo a los tres DNU del presidente Alberto Fernández para mitigar la propagación del Covid-19.



Tras indicar que, en el actual contexto, oficialismo y oposición deberían estar “del mismo lado combatiendo la pandemia”, dijo que varios dirigentes de Juntos por el Cambio “han caído en una total falta de empatía” con el gobierno y la población.



Marcó que, hasta el año pasado, esa actitud era propia de “aquellos dirigentes que no tenían la responsabilidad de administrar la pandemia”, pero ello cambió en 2021, un año electoral. “Muchos entendieron que entraron en campaña y muchos de Juntos por el Cambio entendieron que todo vale”, arremetió la mendocina.



También, advirtió que “esta agresividad genera más angustia en la población” y aseveró que “la oposición vio una veta en generar angustia en la sociedad, bajo el lema cuanto peor mejor”.



Enfatizó que los representantes políticos tiene la responsabilidad de “hacer los máximos esfuerzos por dialogar”.



En ese sentido, remarcó que “la oposición no aporta ni una sola idea propositiva”, a ningún nivel. Y la fustigó por ausentarse en la última reunión de la comisión Permanente de Tramite Legislativo, donde se analizan los DNU emitidos por Poder Ejecutivo.



También, alertó sobre el “fracaso” que significaría para “todos los argentinos”, si continúan los padecimientos, contagios y muertes por la pandemia, y remarcó que “hacer política con la pandemia es algo equivocado”.



Luego, cuestionó la decisión opositora de volver a “judicializar la política” e insistió en la necesidad de alcanzar algún “punto de acuerdo en cuidar a los ciudadanos y ciudadanas de la República Argentina”.



Tras rechazar las críticas al gobierno por el supuesto desinterés o desprecio a la educación, sostuvo: “Si hay algo que no le pueden decir a este gobierno, ni al peronismo en su historia, es que no nos preocupa la educación”. Y recordó que los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo, “discontinuaron los programas de conectividad escolar”.



A su turno, el presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli, sumó su respaldo a las políticas del gobierno para cuidar la salud pública. “Nadie duda que, ademas de la vacuna, el elemento fundamental para evitar los contagios son las restricciones”, al criticar la actual ambigua del macrismo en la materia.



También, advirtió que “a los dirigentes de Juntos por el Cambio les están marcando la cancha aquellos que solo piensan en caranchear un voto, sin importarle nada lo que le pase a la gente, y para ver de qué manera consiguen algo de poder para volver a destruir a los argentinos y hacer los negocios que hicieron durante cuatro años”.

Rechazo a fallo judicial



La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de Ángeles Sacnun, informó el proyecto de resolución para rechazar una decisión de una sala del fuero en lo Criminal y Correccional de la CABA donde ordenaba al Senado ajustar la normativa relativa a la pandemia en quince días. Consideró que el exhorto aludido es “un flagrante intento de vulneración de las atribuciones constitucionales del Poder Legislativo”. Estimó que el Senado de ninguna manera puede tolerar que se le dé ese tipo de orden y se le imponga un plazo, menos en un causa de habeas corpus, “con lo que ha significado ese instituto en la historia argentina”.



El senador chubutense Mario Pais calificó como “agraviante” e “írrito” el fallo judicial.



“Este es un exceso de estos jueces de la justicia criminal ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires. Realmente han cometido un desaguisado de orden constitucional y han avanzado sobre la prerrogativas del poder legislativo”, sentenció Pais. Añadió: “También le han hecho un daño al Poder Judicial. Cada día parece más nítido que, para algunos magistrados, existe esa suerte de partido judicial y parece que tratan de avanzar sobre los otros poderes”.



Su coterráneo Alfredo Luenzo opinó que, con cierto proceder judicial, “parece que retrocedemos en el tiempo y en entender cómo funciona el sistema republicano”. Y apuntó que “uno está tentado a pensar que realmente hay quienes piensan que hay que reformatear la democracia”.



En tanto, el rionegrio Martín Doñate criticó a los jueces firmantes de la resolución: Ignacio Rodríguez Varela, Julio Marcelo Lucini y la jueza Magdalena Laiño, de la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones En lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires.



Dijo que los magistrados “son voceros, son portavoces, de aquellos que sí verdaderamente quieren desestabilizar el sistema y convertir a la democracia argentina en una democracia de bajísima intensidad, como sucede en varios países aquí en el sur del mundo”. “Este es un nuevo intento inconstitucional y delictual de querer arrogarse la suma del poder público en nuestro país”, argumentó y alertó que no es casualidad “las voces que salieron a hablar sobre la inconveniencia de la democracia en este tipo de crisis”.



Al cuestionar el fallo, que calificó de “político”, de la Corte Suprema contra los DNU presidenciales, dijo que, el actual contexto, impone “repensar el diseño institucional de la Argentina” y advirtió que, con el esquema actual, “va a ser muy difícil puedan cumplirse las plataformas electorales que proponen los partidos políticos y son votados por la mayoría del pueblo”.



Dijo que el fallo de la Corte sostiene que “es conjetural la crisis sanitaria y el impacto de la pandemia, que es conjetural que se hayan muerto casi setenta mil argentinos y argentinas, que es conjetural el impacto interjurisdiccional del virus”.



Sobre el destino de los derechos especiales de giro del FMI



Parrilli, más adelante, defendió su proyecto de declaración para destinar los recursos que provengan de los derechos especiales de giro del FMI para atender efectos de la pandemia. Dijo que esos fondos son del FMI, a petición del G-20 y funcionarios del organismo de crédito dijeron que serían destinados para atender temas del Covid, como programas de vacunación y medidas urgentes. “Este pedido lo hacemos apoyando a nuestro gobierno, y, obviamente, al señor ministro de Economía, para lograr la mejor negociación y la mejor relación con las actuales autoridades del FMI”, declaró.



El vicepresidente Primero del Senado, Maurice Closs, aseveró que si este tema se discute en la Argentina es porque se trata de un país que es “un mega-deudor del FMI, por lejos el principal deudor del FMI” y consideró que “quien quiera creer que esto no condiciona, se está salteando un capítulo de la realidad y de la historia”.



“No escuche nunca que alguien de esta bancada quiera marcarle la cancha al presidente ni al ministro. Sólamente se le pide al Fondo que a este país, que lo endeudó el gobierno anterior, no se lo condicione, que no se le pida un solo dólar de esa liquidez que no sea para cumplir el objetivo marcado por el mismo Fondo, que es darle liquidez al sistema para resolver los problemas enormes que ha traído esta pandemia”.



Mientras, el bonaerense Jorge Taiana sostuvo que la intención del Senado es “responder a una campaña de los sectores de poder vinculados al mundo financiero, que están tratando de doblarles el brazo al gobierno argentino y al ministro de Economía”.



Aseguro que esos sectores buscan torcer el destino de esos recursos, que el propio Fondo había resuelto orientar para atender problemas de pandemia. Además dijo que la declaración “hay que hacerlo ahora, porque precisamente el presidente y el ministro de Economía están hablando de estos temas en Europa”, afirmó en relación a las negociaciones por la deuda con el FMI y con el Club de París que lleva adelante el gobierno argentino.

Al cierre de la jornada, se convirtió en ley el proyecto de Educación Ambiental Integral, cuyo debate fue seguido en forma presencial por los ministros de Educación, Nicolás Trotta, y de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié.





La presidenta de la comisión de Educación y Cultura, Cristina López Valverde, defendió la iniciativa del gobierno y apuntó que la necesidad avanzar en la defensa del medio ambiente debe estar vinculada con la Educación.