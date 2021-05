Clausuraron 10 comercios que incumplían normativa de restricción para brindar atención presencial al público

Este sábado la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario procedió a la clausura de dos comercios que incumplían Resolución Provincial Nº 2, en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, sumados a las 8 casas comerciales, igualmente imputadas y clausuradas durante la semana por infringir la misma normativa y una de ellas además no disponía de habilitación comercial para funcionar.

En recientes actuaciones, el organismo constató 2 empresas de crédito financiero de la zona céntrica que al brindar atención al público incumplían con la Resolución N°2 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Enrique Servián”, que establece la atención comercial, en rubros no exceptuados por las restricciones, a través de plataformas de comercio electrónico, que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio con los debidos resguardos sanitarios, protocolos y la planificación logística.

La subsecretaría resaltó que durante la semana se dio clausura preventiva a otros 8 comercios, de los cuales 7 se encontraban en la misma situación de irregularidad, siendo uno de ellos del rubro venta de electrodoméstico, tres empresas de créditos financieros, entre otras, e incluso una casa de insumos de telefonía móvil que además no contaba con habilitación municipal para funcionar.

“Esto habla a las claras que existen comerciantes o empresarios que, no sin esfuerzo y sacrificio, acompañan las medidas preventivas dispuestas y entienden de la difícil situación epidemiológica que atraviesa la provincia y en particular la ciudades de Formosa y Clorinda y otros no lo hacen, poniendo incluso en riesgo al propio personal que muchas veces se encuentran al frente de los locales comerciales” subrayaron.

La Resolución

Detallaron que La Resolución Nº 2 a nivel provincial, establece que la atención comercial, en rubros no exceptuados, sólo se podrá desarrollar a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio con los debidos resguardos sanitarios, protocolos.

En ese sentido subrayaron que la medida no permite el retiro de los productos desde el comercio, por parte de los clientes de manera personal, sino que solo está permitida la modalidad envío a domicilio, a fin de evitar la circulación y las posibles aglomeraciones. La medida rige hasta el 15 de mayo y esto no significa disminuir los cuidados de prevención, sino por el contrario continuar en la tarea diaria de detener entre todos los contagios y la posible circulación del virus.

Destacaron que al hablar de tarea conjunta se menciona a la colaboración de los consumidores a través de sus reclamos ante el organismo, por lo que recordaron que las vías de comunicación para realizar sus descargos y efectuar denuncias son la línea gratuita 0800-444-0942 en horarios de 7:30 a 12:30 y de 17:00 a 20:00 horas o por medio del correo electrónico a denunciaconsumidor@formosa.gob.ar, o bien a través de la Fanpage de la Subsecretaría.