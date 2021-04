Recuerdan continuar con la donación de sangre aún en los días del feriado largo

Ya que muchas personas necesitan de este líquido vital para cumplir tratamientos y salvar sus vidasDesde el Centro Provincial de Hemoterapia y el Programa Provincial Sangre Segura, dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano, instan a los donantes voluntarios y a la comunidad en general, a tomar una vez más la decisión solidaria de donar, ya que muchos pacientes que transitan diferentes problemas de salud, dependen de la voluntad de los donantes para recuperarse e inclusive para salvar sus vidas.“Estamos frente a un feriado largo, en este caso de 4 días, por la Semana Santa. Pero no debemos olvidarnos que los tratamientos que se le hacen a las personas que padecen de ciertas enfermedades, que requieren de una transfusión, no tienen feriado. Por lo tanto, aún en estos días necesitamos de ese acto sublime de amor al prójimo, que es la donación de sangre”, aseguró la responsable del Centro Provincial de Hemoterapia, bioquímica Griselda Salinas.Recordó, en este marco, que las mujeres con complicaciones obstétricas, los niños con anemia grave, las personas con traumatismos graves por múltiples causas, pacientes que deben someterse o se sometieron a intervenciones quirúrgicas complejas, enfermos de cáncer, personas que padecen enfermedades específicas de la sangre “son algunos de los ejemplos de personas que necesitan de la donación para mejorar su salud” y en otros casos “hasta para salvar su vida”.Por lo tanto, las necesidades de donación de sangre “son constantes, son diarias y son imprescindibles. No tienen descanso y no saben de feriados. Solo por medio de la buena voluntad de la donación, aún en estos días de Semana Santa, podemos garantizar que haya en stock la sangre suficiente para quienes la necesitan, en el momento y lugar que se precise”, subrayó Salinas.Hizo notar que este tiempo de pandemia “causó que la donación de sangre disminuya. Los bancos de sangre evidencian una reducción en las reservas disponibles. “Como comunidad, necesitamos tomar conciencia sobre esto, porque solo se puede revertir gracias a la voluntad de donar nuestra sangre a otra persona”.Aseguró que “quizá en esta Semana Santa, convertirnos en donantes nuevos o repetir la donación si ya somos donantes regulares, sea el regalo más preciado que podamos hacerle a nuestros semejantes. Si donamos sangre, regalamos vida. Tengamos presente eso”.En ese sentido, convocó a todas las personas que tienen buena salud y sientan que están en condiciones de donar “a acercarse en estos días feriados, a nuestro Centro que funciona en el hospital de Alta Complejidad, donde estaremos haciendo las extracciones el jueves, viernes, sábado y domingo de esta Semana Santa, por la mañana de 8 a 12 hs y por la tarde de 15 a 18 hs”.Para ser donanteAquellos que deseen donar deben tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kg y concurrir con DNI o nº de DNI (manuscrito) del paciente.Antes de asistir a la donación deben desayunar o almorzar alimentos bajos en contenido graso, tales como: mate, te, café, cocido con leche, frutas, queso, leche, sándwich, medialunas. No ingerir bebidas alcohólicas por 48 horas antes. No fumar 2 horas antes, ni 2 horas después de la donación. En caso de padecer alguna enfermedad como diabetes, presión arterial alta o baja (consultar).No deben tener ninguna enfermedad transmisible por sangre, como son las virales, HIV, Hepatitis B, C, Chagas, Brucelosis, entre otras. No haber recibido transfusiones en el último año, Si se tiene tatuajes, perforaciones o cirugías se deberá consultar previamente. En caso de tener dolores antes de la donación, solamente ingerir paracetamol y consultar.