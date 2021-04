Potenciar Trabajo: Actualización de datos e inscripción

Quienes pertenecieron anteriormente a los programas Argentina Trabaja, Ellas Hacen, Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Comunitarios, deben actualizar sus datos. El tiempo es desde el 15 de abril al 15 de mayo.El ministro de la Comunidad, Aníbal Gómez, se refirió al Plan Potenciar Trabajo de la ANSES, el cual tiene como objetivo “mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas a través de la terminalidad educativa, la formación laboral y la certificación de competencias”. El mismo, recibirá un aumento en su monto gracias a la convocatoria del Consejo Nacional del Empleo, la productividad y el Salario mínimo, Vital y Móvil (SMV) que ha realizado el Ministerio de Trabajo con el fin de fijar un nuevo piso para el SMV, el cual actualmente es de $ 21.600.En este sentido, el ministro indicó que desde el 15 de abril y hasta el 15 de mayo las y los titulares de Potenciar Trabajo deberán actualizar sus datos personales, lo que incluye a todos aquellos que pertenecieron anteriormente a los programas: Ex Argentina Trabaja, ex Ellas Hacen, ex Hacemos Futuro y ex Proyectos Productivos Comunitarios.“La actualización es de carácter personal y obligatorio”, recalcó Gómez. Para ello, deberán ingresar a la web: www.argentina.gob.ar/desarrollosocial y allí seguir tres pasos, el de validar los datos personales, completar los datos de contacto y confirmar o modificar la unidad de gestión.En caso de solicitar ser parte del programa Potenciar Trabajo, es necesario registrarse en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep), esto permitirá al inscripto acceder a programas como el Potenciar Trabajo u otros de ANSES, poder participar de redes de comercialización e incluso tener acceso a herramientas crediticias.Pueden inscribirse todos aquellos que realicen actividades en el marco de la economía popular. Por ejemplo, está destinado a vendedores ambulantes, artesanos, cartoneros, recicladores, albañiles, trabajadores de la construcción, pequeños agricultores, etc.Por último, al momento de inscribirse es necesario seguir los siguientes pasos:1) Ingresar al siguiente link: http://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renatep2) En caso de cumplir con los requisitos allí descriptos, hacer clik en el formulario de inscripción3) Cargar tipo y número de Documento4) Completar datos personales5) Guardar los datos cargados6) Una vez que se genere el cartel "Se generó su preinscripción con éxito"7) Clickear en descargar comprobante para guardarlo