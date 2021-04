“La oposición política va a cargar en su conciencia el aumento de contagios y muertes en Formosa”

“En nuestra provincia, principalmente en algunos distritos, estamos viendo un importantísimo incremento de casos, y lastimosamente de fallecidos por COVID-19. Sin lugar a dudas se produce por el daño causado a las estrategias sanitarias de Formosa. Para que ello suceda hubo una participación protagónica de la oposición política. Estos momentos que estamos sufriendo tiene nombre y apellido, y son los líderes de la UCR-PRO, Ricardo Buryaile, Luis Naidenoff y Gabriela Neme” consideró el presidente del bloque de diputados justicialistas en la Legislatura, Agustín Samaniego.

En declaraciones recogidas por Agenfor, el legislador consideró que “No es tan difícil llegar a esta conclusión. Son los datos objetivos y estadísticos los que señalan que hasta que pudimos sostener nuestras medidas los casos eran muy pocos, y en el año 2020 por ejemplo solamente tuvimos que lamentar un solo fallecido. El “triunfo” de la oposición con sus operativos mediáticos y judiciales significó el inicio del aumento tan substancial de casos. La alegría y el regocijo de ellos, representó la angustia de miles de comprovincianos, y la profunda tristeza de familias formoseñas”.

Se preguntó además “¿Cuantos casos de infectados hubiésemos podido evitar si nos permitían seguir con nuestra medidas de cuidado de la salud y la vida? ¿Cuántas familias hoy no llorarían a sus muertos si los tres líderes opositores no hubiesen estado tan enardecidos en sus descomedidas ambiciones electorales? Lo peor de todos es que no fue un error de cálculo, o una equivocación aleatoria. Ellos sabían perfectamente lo que iba a pasar, ya que en todo el país y el mundo se observaba la catástrofe que genera esta Pandemia. Aun así continuaron su derrotero” aseguró.

Señaló también que “Con estupor y desconcierto la sociedad formoseña ve como nuevamente hacen una presentación judicial contra el protocolo de ingreso a la provincia. Su comportamiento desaprensivo e indolente adquiere ribetes que rozan trastornos graves. El no hacerse cargo de sus decisiones, el responsabilizar a otros de las consecuencias de sus propios actos –increíblemente, y su conducta antisocial y anti empática configura ya, una evidente sociopatía”.

Al finalizar reflexionó que “El pueblo formoseño está enfrentando al más trascendental de los obstáculos que le impuso su joven historia. Lo hace con mucho esfuerzo y conciencia colectiva. La Pandemia nos está mostrando su rostro más cruel. Hacemos por enésima vez un llamado a la cordura y al amor por Formosa a aquellos que con sus conductas hacen lo que sea para entorpecer las medidas que se toman en nuestro territorio, que no es otra cosa que lo que hace el mundo para combatir el coronavirus. Le pedimos que si no están dispuestos a trabajar codo a codo con la inmensa mayoría, al menos no obstruyan el caminar de todos. La historia se los agradecerá.