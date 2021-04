Kremis instó a los jóvenes a “elegir la salud y la vida en este contexto de pandemia”

El licenciado Marcelo Kremis, administrador general del Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones (IAPA), participó de la conferencia del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Dr. Enrique Servian”, y reflexionó acerca de las acciones individuales que afectan a otros en este contexto de pandemia por coronavirus. A la vez, brindó un número de contacto para quienes se encuentran en aislamiento y requieran de asistencia en salud mental.

En este sentido, el licenciado puso en relieve que la salud mental es un componente fundamental de la salud y una de las aristas fundamentales en la toma de decisiones políticas del Gobierno de la Provincia de Formosa. Además, marcó que en el Artículo 80 de la Constitución Provincial, el Estado reconoce a la salud como un proceso de equilibrio bio-psico-espiritual y social, y no solamente la ausencia de afección o enfermedad. Sino como un derecho humano fundamental, tanto de los individuos como de la comunidad.

“Es muy importante pensar a la salud como un proceso que implica algo que se va dando en el tiempo y que surge, fundamentalmente, de la actitud que uno toma diariamente para el cuidado -o no- de esa salud”, subrayó.

En este orden, Kremis reflexionó en que “este proceso de equilibrio se va dando cotidianamente, la salud no es algo que se alcanza un día definitivamente. El bienestar mental tiene que ver con la toma de decisiones y es importante tener siempre presente que no podemos no decidir, siempre estamos decidiendo y cada decisión tiene sus consecuencias”.

Señaló, que al momento de elegir un camino, tomar una decisión, se debe asumir la responsabilidad ante cada circunstancia; “cada decisión tiene un costo”, y decidir, es implicarse y asumir las pérdidas que esa decisión trae consigo, “tener en cuenta que cada vez que decidimos, esa decisión afecta a otros”.

De esta manera comentó que la propuesta a la comunidad y sobre todo a los jóvenes en el contexto de pandemia es el de “decidir a favor de la vida, decidir cuidarnos” y remarcó que ése también es el objetivo diario del Gobierno provincial.

“Pedimos a los más jóvenes -que tienen una vida más activa- que reflexionen sobre las decisiones que toman de cuidarse o no cuidarse. Tenemos que saber que elegir la salud, la vida, no solo es hacerlo en términos personales, sino que también implica a terceros y en este contexto, a nuestros seres queridos y la comunidad en general”, insistió el licenciado.

Asistencia en Salud Mental

Por último, Kremis brindó un número de contacto para quienes requieran de contención en el contexto de aislamiento: “Queremos dejar un número de contacto para las personas que se encuentren atravesando la enfermedad por coronavirus en algún Centro de Atención Sanitaria, hospital o en su domicilio, o bien, para contactos estrechos que estén pasando por la situación de cuarentena, para que el equipo técnico especialista en Salud Mental del Gobierno de Formosa pueda brindar asistencia y ayuda si lo necesitan; es el 3704049624”.

“Recibirán el acompañamiento de profesionales capacitados y comprometidos”, concluyó.