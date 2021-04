Imputaron a farmacia que promocionaba la venta de un medicamento incumpliendo la ley de Defensa del Consumidor

La Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario imputó este miércoles, a una farmacia que con información falsa, disponía para la venta un medicamento para “contrarrestar el Covid-19”.

Se trata de del local ubicado en Avenida Italia al 2.000 de la ciudad de Formosa, que mediante infracción al artículo nº 4 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, ofrecía “ivermectina”, un medicamento respecto del cual se difundió información errónea sobre posibles efectos para reducir o prevenir la multiplicación del SARS-CoV-2 o Covid-19.





Con la responsabilidad de resguardar la salud de los consumidores y ponerlos en conocimiento de sus derechos detallaron que este acto constituye una infracción grave, no solo por el contexto de pandemia actual, sino por el agravante de los efectos adversos que puede generar el consumo indiscriminado de este medicamento que tiene un uso específico para el cual fue autorizado por el ANMAT como organismo de autorización y control de la venta de medicamentos en nuestro país.





En ese sentido explayaron que representa una falta al artículo nº 4 de la ley Nº 24.240, antes mencionada sobre Defensa de los Consumidores, que expresa que “quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, deben suministrar a los consumidores y usuarios en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los mismos”.





“Toda vez que en el caso constatado, no se informa a los potenciales consumidores en forma cierta, y detallada, con la claridad necesaria que permita comprender que si bien se trata de un producto antiparasitario de uso humano, utilizado en varias Provincias para contrarrestar los efectos del coronavirus, dicho producto no se encuentra avalado ni autorizado por la ANMAT ni por el ministerio de salud de la nación, para otro uso que no sea el específico para el que se autorizó su venta” explicaron desde el organismo.





En consecuencia al omitir dicha información esencial, con los alcances establecidos en el artículo 4 de la Ley 24.240 DC, se estaría ocultando información o por lo menos otorgando una información incompleta y deficiente, más aun tratándose de un medicamento que se expende bajo receta , no es de venta libre por ende su promoción u ofrecimiento al consumidor debe reunir todos los requisitos para no poner en peligro la Salud de los Potenciales consumidores.





Por otra parte desde el organismo de control manifestaron que incluso desde la Sociedad Argentina de Infectología, hicieron pública su posición respecto a la utilización del referido medicamento para el tratamiento de COVID 19, recomendando que no se utilice la ivermectina para el tratamiento y/o profilaxis del SARS-CoV2





En este marco, resaltaron que el organismo continua con las tareas de inspecciones diarias, en comercios de los diferentes rubros para evitar que los derechos de los consumidores y usuarios se vean vulnerados, a partir de actuaciones de oficio y por medio de las denuncias recibidas. Por lo que no dejaron de invitar a la comunidad a efectuar sus reclamos y/o denuncias ante la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Usuario, para que la tarea diaria prospere con total eficacia.





Brindaron así los contactos para realizar los reclamos correspondientes ante la oficina ubicada calle Fontana 840 de esta ciudad, en horarios de 7:30 a 12:30 y de 17:00 a 20:00 horas, o bien por medio de la línea gratuita 0800-444-0942, por correo electrónico a denunciaconsumidor@formosa.gob.ar, y/o a través de la fanpage de la Subsecretaría.