Eugenio, uno de los 3.380 recuperados de COVID: “Esto es real, tardamos en entenderlo”

Eugenio Ríos es de Clorinda y agradeció al personal de salud que lo ayudó a transitar la enfermedad. A la vez, instó a la población a “no reunirse e hisoparse a tiempo”, ya que la demora en la consulta médica agravó su cuadro.

“Quiero recomendar a la gente hacerse el hisopado, en un principio no nos queríamos hacer pero es necesario. Hay que tomar conciencia, tardó un poco en que entendamos que esto es real, que existe, mis familiares también se enfermaron y hoy puedo decir a la gente que hay que cuidarse y evitar las reuniones sobre todo”, comenzó Ríos.

Eugenio forma parte de los 3.380 pacientes recuperados de coronavirus en la provincia y envió su agradecimiento al personal de salud que la atendió y al Gobierno de Formosa, por la infraestructura hospitalaria: “Estoy muy agradecido con el equipo médico y con las enfermeras que me atendieron tan bien. También al Gobierno de Formosa que hizo posible ese Hospital que es modelo en el nordeste argentino”.

En este sentido, el vecino recuperado comentó cómo fueron los días desde el inicio de sus síntomas: “Yo al principio sentí un poco de fiebre, pasaron los días y no me quise hisopar hasta que los síntomas fueron más graves y tuve que ir al Hospital de Clorinda en donde los doctores González y Cabral intervinieron rápidamente para que pueda ser trasladado al Hospital Interdistrital Evita, de Formosa capital, porque mi cuadro era muy feo”.

“Una vez en el Hospital, fui intubado, estuve ocho días en coma y me despierto en la UTI (Unidad de Terapia Intensiva) donde pasé seis días más. Luego me recuperé y pasé a sala general y allí estuve otros diez días, gracias a Dios me siento mejor y salió todo bien, sí tengo secuelas como tos, pero me estoy recuperando”, concluyó.

A este 27 de abril, son 6.828 las personas diagnosticadas por coronavirus, 128 de ellas fallecieron, 3.380 se recuperaron y permanecen enfermas 3.288, por lo que se insta a la comunidad a reflexionar y colaborar con las medidas sanitarias para evitar más contagios y muertes por la enfermedad.