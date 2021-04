COVID 19: Piden a la comunidad asumir las conductas apropiadas para aminorar el significativo progreso del virus

Y hacer caso a las medidas de prevención para no continuar los contagios y lamentar más víctimas fatales

De cara a la grave situación epidemiológica, informada por el Gobierno de la Provincia de Formosa, a través del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Dr. Enrique Servian”, el Ministerio de Desarrollo Humano exhorta a la población a cumplir estrictamente las medidas de prevención difundidas, a fin de frenar la propagación del virus.

En los últimos días, Formosa reportó récords de casos diarios de contagios por coronavirus, como también de casos actualmente activos y de localidades que se sumaron a lista de afectadas. En ese marco, el mencionado Consejo adhirió a las últimas medidas establecidas por el Gobierno Nacional, las cuales regirán en todo el territorio provincial a fin de restringir la circulación de personas y, en consecuencia, disminuir la transmisión y contagio del virus.

Por este motivo, la cartera de salud provincial, reitera a los vecinos las recomendaciones fundamentales de prevención, las cuales se vienen difundiendo desde principios de la pandemia y se acentúan en este difícil escenario epidemiológico que atravesamos hoy los formoseños y formoseñas.

“El virus se mueve con nosotros. Por favor, solo podremos salir de esta situación si nuestra conducta es la adecuada. Eso significa, moviéndonos lo menos posible y saliendo de nuestras casas solo para lo realmente necesario: trabajar; comprar alimentos, medicamentos; asistir a personas mayores o enfermas que dependen de nosotros, remarcaron los profesionales.

Instaron a reflexionar que “todo lo que hagamos tiene que ser pensado en función de bajar el riesgo de contagio”. Apelaron a que “los cuidados que tomemos serán determinantes para cuidar a las personas que más queremos, entre los que están la familia y los amigos. A su vez, resguardar a los que son más vulnerables frente a esta enfermedad, nuestros adultos mayores y los que tienen enfermedades de base, como diabetes, hipertensión, respiratorias, oncológicas, cardiovasculares y otras que representen comorbilidades”.

En ese sentido, llamaron a cumplir imperiosamente con las siguientes medidas: lavarse con mucha frecuencia las manos, con agua y jabón, por espacio de al menos 40 segundo, frotándolas entre sí de ambos lados, entre los dedos y las muñecas y enjuagándolas con abundante agua.

Usar alcohol en gel o solución a base de alcohol al 70% para desinfectar las manos, cuando no es posible lavarse con agua y jabón porque no está al alcance. Debe tenerse en cuenta que esta higiene solo es efectiva cuando la suciedad de las manos no es visible.

Usar el barbijo correctamente. Es decir que para ser colocado debe tomarse por las tiras laterales, sin tocar el frente; acción que debe repetirse al ser quitado. Debe cubrir perfectamente la nariz, boca y mentón para que su protección sea efectiva.

Se solicita además, evitar las reuniones sociales y familiares, sea cual fuere el motivo. “Las aglomeraciones son focos de contagio. Si nos juntamos corremos riesgos todos”. Y al tener que contactarse con otras personas por motivos de extrema necesidad, es imprescindible mantener la distancia física de por lo menos 2 mts. -siempre usando el barbijo-.

¿Qué hacer frente a los síntomas?

Si se presentan síntomas tales como: fiebre desde 37.5º y más, dolor de garganta, dolores musculares, dificultad respiratoria, trastornos gastrointestinales (vómitos, diarreas, dolor de panza), pérdida del gusto o del olfato, dolor de cabeza, la persona debe acudir de inmediato a la consulta médica al hospital o centro de salud más cercano al domicilio, o bien llamar al sistema del emergencias (línea 107).

“No debemos minimizar los síntomas, tampoco dejar que avancen sin consultar. Ante el primero que aparezca, debemos hacer la consulta. Si nos dejamos estar la enfermedad puede avanzar y en ciertas personas, por ejemplo los adultos mayores o enfermos crónicos, el desarrollo de los síntomas puede arribar en un estado irreversible que puede concluir en la muerte”, precisaron de manera contundente.