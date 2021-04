COVID-19: Alertan sobre el incremento de contagios en jóvenes

Bibolini instó a la comunidad a mantener las medidas sanitarias para evitar más contagios y fallecimientos

Este martes, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Dr. Enrique Servian”, informó el fallecimiento de seis personas, entre los que se encontraban pacientes menores de 40 años de edad, por lo que se reiteró a la población que ser joven “no inmuniza contra el COVID”, ni tampoco evita complicaciones que lleven a la muerte.

En este sentido, el comunicado decía “lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de seis comprovincianos por COVID-19. Se trata de cinco vecinos de Formosa capital; Gladis (63), Mercedes (60), Rodolfo (54), Cristian (38) y Gerardo (37). El sexto fallecimiento corresponde a Celedonio (81), vecino de de la localidad de El Espinillo. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos”.

En este contexto, el médico infectólogo del Consejo de la Emergencia, Julián Bibolini, indicó que “dos personas, de 37 y 38 años de edad, han fallecido. No eran hipertensos, no tenían cardiopatías, no eran abuelos, eran jóvenes como lo son muchos de los positivos actuales. No están exceptuados los jóvenes de la mala evolución y el fallecimiento”.

Y reflexionó: “Es una terrible noticia, uno a veces se prepara más cuando las personas son adultas, en personas jóvenes la noticia es más fuerte. Hacemos hincapié en mantener todas las medidas. Es el momento de esforzarnos más, estamos en una situación compleja”.

Jóvenes en UTI

Asimismo, reiteró que existe “un número importante de pacientes cursando activamente la infección que lleva a una tensión del sistema de salud”, pese a ello, “hasta ahora se puede dar respuestas, pero si persiste esta tendencia será difícil mantener la situación actual”.

Se trata de 3.288 casos activos, de los cuales 2001 son de la ciudad de Formosa.

Por último, instó a la comunidad a “evitar el incremento de casos de jóvenes y niños, hagamos todo el esfuerzo, tengamos consideración ya que el 93% de los diagnosticados son menores de 60 años de edad -rondan los 30 y 50 años- son los que más se movilizan y generan los nuevos contagios. Hay que hacer lo posible para que se movilicen lo mínimo e indispensable”.