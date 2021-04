Clorinda: Fuerte repudio a “la ceguera” y “la ambición desmedida” de los opositores

El intendente de Clorinda, Manuel Celauro, fustigó a los dirigentes nacionales y provinciales de Juntos por el Cambio (JxC), quienes en diversas oportunidades fueron a la ciudad a realizar protestas contra las medidas sanitarias adoptadas para enfrentar al COVID-19, llamando a la desobediencia civil y promoviendo los contagios.

“Estamos bastante preocupados por todo lo que está pasando. El martes a la noche falleció un joven empleado municipal, de 34 años, así que todos estamos muy golpeados”, expuso a AGENFOR el jefe comunal.

Advirtió que “prácticamente todos los días estamos teniendo fallecidos de Clorinda y nos duelen, porque son familias destrozadas”, reprobando que “aún así parece que hay gente que todavía no reacciona y no se da cuenta lo importante que es cuidarse”.

Recordó que “cuando empezamos con esta situación del COVID-19, la idea era ganar tiempo para que los hospitales argentinos no colapsen como ha pasado en otros países, como en Ecuador, donde había cadáveres en las veredas, o en Perú, haciendo cola por un tubo de oxígeno”, acentuando que “debemos estar orgullosos de que en Argentina no murió ningún paciente porque no tenía oxígeno”.

“La primera etapa era ganar tiempo para que no colapse el sistema sanitario público de la Argentina, lo cual se logró –enunció-. La segunda instancia era ganar tiempo para llegar a la vacuna y en eso estamos, pero lamentablemente se adelantó la segunda ola, que nos está costando vidas y muchos contagios”.

Hizo notar que “desde el primer momento sabíamos que éramos los más expuestos y vulnerables por la cercanía con Paraguay, pero hicimos todo el esfuerzo posible para aguantar lo más que pudimos y lo seguimos haciendo, pero lamentablemente estamos teniendo pérdidas de vidas humanas casi todos los días en Clorinda”.

En ese sentido, cargó duro contra los opositores provinciales y nacionales de JxC por las numerosas protestas que promovieron en la segunda ciudad. “Todo eso nos hizo mucho daño. No digo que (las reuniones políticas opositoras) sean el único y exclusivo causal, pero sí que colaboraron en demasía para este crecimiento de los contagios”, subrayó, puesto que “no es casual que en el mes de marzo en Clorinda hayamos tenido más casos que en todo el proceso del COVID-19”.

“Desde que tuvimos el primer caso en julio del año pasado hasta febrero de este año, teníamos 399 casos –puntualizó-. En marzo, estamos cercanos a los 450. O sea que en un mes superamos a todos los meses restantes”.

Apuntó aquí que “en ese ínterin tuvimos las marchas y tres actos políticos en Clorinda. Vinieron Waldo Wolff, Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Mario Negri, Luis Petri, Mónica Frade, Maximiliano Ferraro, entre otros”.

Irresponsabilidad

“Es una cosa increíble la irresponsabilidad de la oposición que expuso a la gente a esta posibilidad de contagios muchísimo mayor que si nos hubiésemos quedado en nuestras casas”, arremetió el intendente Celauro.

En esa línea, rebatió los desatinados dichos del actual presidente de la UCR Formosa, Martín Hernández, quien sin ningún tipo de asidero lanzó que los contagios en la segunda ciudad se dan por el supuesto ingreso irregular de ciudadanos paraguayos, lo que también ya fue desmentido por el propio cónsul del vecino país en Formosa.

“Está muy equivocado –aseveró-. Lo que a nosotros nos generaron los contagios fueron esas marchas y esos actos políticos, donde nadie respetó la distancia social. Todos pudimos ver las fotos donde estaban uno al lado del otro y ahora, qué casualidad, mucha gente que estaba en esas manifestaciones, inclusive organizándolas, están con COVID-19. Gente que se sacaba fotos con uniformes de presos están en Formosa Capital internados con coronavirus”.

Para el jefe comunal, “ese fue el saldo de la influencia lamentable, la ceguera y la ambición desmedida de diputados y concejales opositores que privilegian sus intereses por sobre la vida de los formoseños”.

En total contraste, “nosotros defendemos la vida”, por lo cual “la muerte de este joven empleado municipal realmente es algo que nos duele muchísimo, como también nos golpean los otros fallecimientos de los ciudadanos”.