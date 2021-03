El director del Hospital de Ingeniero Juárez, José Víctor Fernández afirmó que “Todo lo que se vio en TN fue un montaje periodístico, con una clara intencionalidad” por dañar la imagen de Formosa. El médico señaló a una mujer originaria de esa localidad, como la “guía” del equipo periodístico que montó las escenas que se vieron en pantalla nacional.

El informe de TN- con una enviada especial- presentó a un grupo de mujeres de la etnia wichí, presuntamente embarazadas y escondidas en el monte del oeste provincial por miedo a realizar aislamientos obligatorios o a sufrir cesáreas compulsivas, denunciando además que en los hospitales y centros de salud les colocan obligatoriamente un chip para no quedar embarazadas.

En principio el médico, conocedor del oeste, señaló a la Agencia de Noticias Formosa (Agenfor) que “De ninguna manera esas mujeres se encuentran escondidas en el monte por algún temor” al referirse a la escena que mostró un informe de TN de varias mujeres supuestamente embarazadas, con sus rostros cubiertos y “escondidas en el monte” para huir de la policía.

Según el funcionario es difícil que las “mujeres aborígenes por su idiosincrasia concurran a un control del embarazo y muchas veces eso genera que el mismo tenga algún tipo de complicaciones, razón por la cual son derivadas hasta el hospital de Ingeniero Juárez”.

Explicó que una vez allí, son atendidas por los ginecólogos y evaluado el caso. Si el estado de la paciente no permite concretar un parto normal “se le indica la cesárea, como indica el protocolo sanitario, pero de ninguna manera eso se hace de manera indiscriminada como decía el informe televisivo”.

Dijo que en ese control siempre está todo el núcleo familiar de la mujer embarazada acompañándola, también por la idiosincrasia de los pueblos originarios.

En otro orden, Fernández negó otra de las afirmaciones que hizo la periodista de TN al señalar que en la localidad de El Potrillo no existen hospitales: “A eso me quiero referir, tenemos un hospital muy importante que cuenta con profesionales médicos, odontólogos, kinesiólogos, equipos de ecógrafos donde se le realizan ecografías a las embarazadas, datos importantes que no podemos dejar pasar y desmienten este informe”.

“Nos causa mucha indignación, como pobladores del oeste sabemos la inversión que hizo el estado provincial en la zona y lo que cambió esta zona” destacó.

Aclaró que en todo el departamento Ramón Lista cuenta con energía eléctrica “porque estamos conectados al sistema nacional y agua potable, domiciliaria, algo que en el informe afirmaron que no es así”.

Desmintió además que las comunidades tengan escasez de comida, y que deban ir al monte a conseguirla: “El gobierno provincial hace una asistencia permanente, todos sabemos que es así” afirmó el médico.