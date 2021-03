Supermercados y kioscos podrán atender hasta las 21 horas; el comercio minorista y gastronómicos, en modalidad delivery

A raíz del regreso al aislamiento social, preventivo y obligatorio establecido por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19, el titular de la Dirección de Bromatología del municipio capitalino, Dr. Jorge Tarantini, informó sobre los horarios y modalidades de atención habilitados para el sector comercial y centros de pago.

Al explicar los alcances que tendrá la medida sanitaria a los distintos rubros comerciales dijo: “la vuelta a Fase 1 implica las restricciones en los horarios y las actividades comerciales, dependiendo de cuáles sean. Los comercios esenciales, llámense supermercados mayoristas o minoristas y comercios de cercanía –almacenes de barrio o kioscos-, podrán atender al público de 7 a 21 horas, de lunes a domingos y los días feriados”.

Con respecto al rubro gastronómico, el funcionario precisó que “podrán trabajar de 8 a 00 horas, pero exclusivamente en la modalidad delivery, es decir, las personas no van a poder ir a retirar los alimentos del comercio porque no está permitido el take away, debido a la prohibición de circular para los que no estén exceptuados de la disposición del Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19”.

“Hay que resaltar que en la última vuelta a Fase 1, que se dio en enero, el Consejo también permitió trabajar al comercio minorista de mercaderías ya elaboradas, el cual abarca a todo comercio que no sea considerado esencial, aunque la modalidad de trabajo será por pedidos mediante plataformas virtuales y con entrega delivery, de lunes a viernes, de 14 a 20 horas, y los sábados, de 9 a 13 horas. En tanto, las casas de pago, como Rapipago y

Pagofácil, podrán atender de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, y los días sábados, de 8 a 12.30 horas; en cuanto a los lavaderos, podrán trabajar de lunes a sábados, de 8 a 12.30 y de 15.30 a 20 horas”, indicó.

Por último, Tarantini señaló que el personal de Bromatología Municipal continúa con los controles rutinarios en locales comerciales: “Desde nuestra área nunca cesaron los operativos de control de higiene y salubridad, como así tampoco las inspecciones a los comercios para verificar el cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19”.