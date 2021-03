Sobre TN en Formosa: “Hacen campaña para denigrar a un pueblo que hace mucho perdió el miedo y recuperó la dignidad”

Este viernes, la subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° Nivel de la provincia de Formosa, la doctora Cristina Mirassou; junto a la doctora Graciela Parola, diputada nacional por el Justicialismo, se refirieron al “ montaje” realizado por los medios de comunicación Canal 13 y Todo Noticias (TN), que –tergiversando la realidad de un grupo de embarazadas originarias- las presentaron como víctimas que se escondían de la Policía para no ser separadas de sus hijos.

En este sentido, la doctora Mirassou comentó que es “indignante” ver cómo cierto multimedio ignora “todo el proceso que se ha hecho en salud en el Oeste”, y denunció que lo emitido por estos canales fue un montaje -que parte desde un negacionismo de la realidad formoseña- y además abusa totalmente de las imágenes de las mujeres al punto de colocar en boca de ellas una realidad ficticia. “Los argumentos los formula la periodista, ella pone sus palabras en la boca de esas mujeres”, marcó la doctora.

Asimismo, explicó que El Potrillo cuenta con un importante hospital con métodos de diagnostico, radiología, un laboratorio totalmente equipado “que puede realizar el examen para diagnosticar coronavirus, lo que beneficia a todo Ramón Lista ya que las muestras son enviadas ahí desde los centros de salud”.

“Yo creo que debe ser la única comunidad indígena que cuenta con un laboratorio con la posibilidad de procesar muestras de PCR”, añadió Mirassou.

Por último, la subsecretaria lamentó que se desconozca “todo ese proceso y esfuerzo” y que se “ningunee” al pueblo formoseño ya que desde el sistema público de salud se da respuestas en toda la provincia aún en el contexto de pandemia, y recordó que hubo “un brote importante de COVID en Ingeniero Juárez, que gracias a las medidas sanitarias, a los equipos de salud locales, y a la planificación, se pudo controlar y hoy no tenemos casos positivos autóctonos”.

“Una operación mediática de lo más baja”

En este contexto, la legisladora Graciela Parola comentó que se evidencia el clima preelectoral, y que -lamentablemente- hay quienes realizan campaña electoral a costa de una pandemia. “Algo más cruel y xenófobo -si se quiere decir – no existe, es una operación mediática de lo más baja. Están jugando con la vida de la población”, enfatizó.

“Si fuese que hacen una nota, bueno, pero ellos incitan al pueblo a desoír las medidas sanitarias, a no usar barbijo. Buscan ensuciar la imagen del gobernador (Gildo Insfrán) porque sabemos que el gobernador ha sido uno de los forjadores de esta unidad que se consolidó en el 2019 y que lo llevó a Alberto (Fernández) a la presidencia y a Cristina (Fernández) a la vicepresidencia. Gildo Insfrán es el dirigente político más fuerte hoy y por eso lo atacan. Y así se han manejado siempre, así ha llegado (Mauricio) Macri al poder, a través de mentiras y operaciones mediáticas”, denunció.

En el mismo orden, Parola resaltó que el Modelo Formoseño conducido por Insfrán respondió en medio de la pandemia con resultados sanitarios exitosos, lo que irrita a ciertos intereses: “La pandemia nos ha puesto a prueba y el Modelo Formoseño ha respondido, el sistema integral de salud pública ha respondido; porque todo se lleva adelante en el marco del sistema público de salud como no ocurre en otra provincia del país”.

Adicionalmente, indicó que ya se presentó una denuncia por la utilización de las imágenes de mujeres originarias para “montar” el relato que salió en los medios de comunicación y se multiplicó a través de las redes sociales: “Armaron las notas abusando de mujeres de las comunidades indígenas, bajándolas al nivel de afirmar que ellas no pueden decidir, que no tienen la capacidad de saber lo que está bien o mal y me parece que es una operación de lo más baja. Tomamos las medidas judiciales ante los organismos que corresponden como lo hemos hecho cuando utilizaron a los niños en notas tergiversadas”.

Priorizar la vida

Graciela Parola argumentó que el sistema de salud de Formosa, está consolidado, a la vez que “tenemos un modelo político que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo”, por lo que “no es casualidad la visita de Patricia Bullrich y de los diputados nacionales, como tampoco la operación que realizó TN mientras estuvo acá; el objetivo es claro: No solo van por Insfrán, también por Alberto y Cristina”.

“Nosotros tenemos bien claro que entre priorizar la salud o la economía, se prioriza la salud y quienes están en la vereda de enfrente, priorizan la economía e intereses personales haciendo campaña denigrando a un pueblo que hace mucho tiempo perdió el miedo, recuperó su dignidad y el orgullo de ser formoseño. Todo eso se lo debemos al gobernador Insfrán”, dijo para finalizar la legisladora nacional.