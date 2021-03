“Sigamos cuidándonos”, insta un paciente recuperado de COVID-19

Leandro Jara Servín dio positivo de coronavirus, estuvo internado 21 días en el Hospital de la Contingencia COVID-19 de Formosa Capital y, tras obtener el alta médica, destacó “el enorme sacrificio” que viene realizando el equipo sanitario provincial, al igual que el personal policial que sin pausas continúan enfrentando la pandemia.“Como paciente recuperado de COVID-19 quiero brindar mi testimonio por el enorme sacrificio que viene realizando el cuerpo médico, los enfermeros, los técnicos, los nutricionistas, los asistentes sociales, el personal de la cocina y los demás servicios”, subrayó.Contó que “fui diagnosticado positivo de coronavirus en el hospital de Clorinda en una consulta por un estado gripal y de ahí en más me trasladaron al Hospital Interdistrital Evita de la capital formoseña”.“Llegué con un principio de neumonía, por lo que el equipo médico me atendió desde ese mismo momento por el término de 21 días”, indicó, señalando que “me dieron el alta tras tres hisopados negativos”.En ese sentido, puso de resalto que “el sistema de salud de nuestra provincia es el correcto en esta pandemia”, destacando que “gracias al mismo se recuperaron muchos pacientes”.“Quiero agradecer al gobernador Gildo Insfrán, al Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 y al equipo médico de Clorinda y Formosa Capital, quienes llevan adelante una férrea lucha contra este flagelo, y también al personal policial por su colaboración permanente. Todos tienen familiares, al igual que nosotros, y siguen al frente, desarrollando sus tareas”, acentuó.Finalmente, manifestó: “Quiero darles un mensaje a mis comprovincianos: sigamos cuidándonos, porque si no lo hacemos no nos va a salvar nadie de esta pandemia. Formoseños, cuidémonos, porque así estamos protegiendo a nuestros hijos, padres y abuelos”, finalizó.