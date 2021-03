Rubén Solalinde se refirió a la situación epidemiológica de Riacho He Hé

El intendente de Riacho He Hé, Rubén Solalinde, en diálogo con AGENFOR informó como está atravesando la localidad a partir de la detección de 2 casos positivos de COVID-19.Este miércoles un equipo de salud del Hospital realizará hisopados desde las nueve de la mañana en la Escuela Nº208 de Loma Hermosa a las personas de las colonias cercanas y a docentes rurales.En ese sentido expresó que “esta situación nos duele a todos, estamos viendo que los contagios se diseminan en distintas localidades, y lamentablemente es fruto de los que han logrado a través de las resoluciones de la Justicia Federal, al determinar ciertas flexibilizaciones”.Con respecto a los casos informados el lunes 29 por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 señaló que “en el parte informativo figuran dos casos, nosotros hemos informados 3, porque se trata de un personal de seguridad que es oriundo de Riacho He Hé y cumple funciones en Laguna Blanca, por lo que el caso fue asignado a esa localidad”.Además lamentó que uno de los casos diagnosticado con coronavirus se trata de un niño de 4 años, que asiste a una sala de jardín de Infantes de la localidad.Destacó la gran respuesta solidaria por parte de la comunidad, indicando que desde que se tomó conocimiento de los casos positivos a COVID-19, se acercaron al Hospital local -de manera voluntaria- 344 personas para realizarse el hisopado.En ese sentido agradeció a los pobladores, ya que debido a la situación, han iniciado una fuerte campaña de concientización: “nuestro pueblo ha tomado como bandera la salud y la vida de cada uno de los formoseños”, enfatizó el jefe comunal.Además informó que después del parte del Consejo Integral de la Emergencia COVID-19 “Dr. Enrique Servían”, mantuvo una reunión con el Comando de Emergencia de Riacho He Hé para insistir en la responsabilidad y el apoyo de la ciudadanía para evitar la propagación del virus.De esta manera indicó que los dueños de comercios de diferentes rubros, se han dispuesto de manera voluntaria a sumarse a la campaña de prevención, determinando el cierre de los locales hasta el lunes 5 de abril.También ratificó que se está trabajando con respecto a los controles sanitarios, reforzándolos en todos los aspectos, mientras que el municipio se encuentra trabajando solo con guardias y horas mínimas, para evitar la circulación de personas.