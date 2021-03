Todo listo en siete localidades para la jornada de vacunación

Funcionarios del gobierno provincial, junto a los jefes comunales de Pirané, Palo Santo, Comandante Fontana, Estanislao del Campo, Ibarreta y Subteniente Perín pusieron a punto los establecimientos escolares que funcionarán como vacunatarios este miércoles, en la gran jornada de vacunación contra el COVID-19.Serán inoculados adultos mayores de las clases 1950 y anteriores, desde las 7 y hasta las 13 horas, con el único requisito solicitado de concurrir con DNI y barbijo colocado a cada institución.La profesora Ana María del Riccio, coordinadora de Asuntos Educativos del IUF y militante por la Salud y la Vida compartió a esta Agencia de Noticias valoró la tarea que lleva adelante este grupo humano en todo el territorio provincial.En este marco, recalcó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la vacunación como herramienta de prevención fundamental para reducir la circulación del virus y evitar muertes.Destacó que “nuestro país ha adquirido un plan estratégico de vacunación con un sentido federal, contemplando a la vacuna como un derecho, con un sentido igualitario y equitativo”.Y avanzó en señalar que en la provincia de Formosa se está llevando adelante un alto sentido de administración respecto a esta temática, “porque no es solamente adquirirla, sino también distribuirla y administrarla”Tal es así que el día miércoles 31 de marzo se estará inmunizando a los adultos mayores de seis localidades del interior provincial, y a las clases 57 y 58 de la ciudad capital, sostuvo.Además, hizo énfasis en la planificación llevada adelante por el gobierno provincial en conjunto con el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián”, a partir del cual se tienen en cuenta ciertos criterios epidemiológico, priorizando a la población más vulnerable y administrando de manera gradual y progresiva para poder inocular en el menor tiempo posible, al mayor número de población.“Son muy importantes las decisiones políticas, y este Plan de Vacunación que se lleva delante de manera progresiva, sistemática y planificada, con todos el personal de salud del Ministerio de Desarrollo Humano y la militancia, son muestra efectiva y concreta de la importancia y la respuesta que le da el gobierno de Gildo Insfrán a la pandemia” aseveró la profesora.Militancia por la salud y la vidaTienen un lugar primordial los operativos de rastrillajes que se dan en la búsqueda activa de casos y contactos estrechos, realizado por los militantes por la salud y la vida, lo cual forma parte de la estrategia sanitaria provincial, consideró“Los militantes han recorrido han recorrido casa por casa para poder consultar e invitar a que puedan acudir mañana en el horario de 7 a 13hs para la vacunación” adelantó.La profesora puso de relieve la importancia de este trabajo, ya que a partir de esto, se buscar generar confianza, dejando en claro que las vacunas son seguras, con un alto grado de efectividad y son fundamentales para proteger la salud y la vida.“Es importante la tarea de la militancia, este acercamiento a los vecinos para informarles y para que cuenten con un vínculo de confianza respecto a este plan estratégico de vacunación” señaló.Equidad, igualdad, gratuidad que nuestro gobierno lo lleva delante manera efectiva.Además expuso que el cuidado que realiza la comunidad, tanto individual como comunitaria, entre los vecinos, tiene su valor.“Hay que ponderar en el conjunto la actuación y el comportamiento comunitario. Porque nadie se salva solo y es un compromiso comunitario de vida”Para concluir recordó la que los contagios, se evitan respetando las medidas de sanitarias y de bioseguridad apartamiento social, uso correcto del barbijo y evitar las aglomeraciones.“Debemos tomar conciencia para disminuir y evitar la mayor circulación del virus” cerró.FontanaUna comitiva oficial ya se encuentra en la localidad para ultimar detalles con autoridades locales. La vacunación será en la EPES N°14 “Teniente Coronel Francisco M.Guerrero) en Fontana, hasta el mediodía, luego en la colonia aborigen.El intendente de Fontana Juan Carlos Jacquemin dialogó con Agenfor y confirmó que 620 personas están empadronadas para ser vacunadas en su localidad, mientras que 108 adultos mayores podrán hacerlo en Bartolomé de las Casas.“Estamos esperando ansiosos, esto trae un alivio muy grande para nosotros. Tenemos todo cubierto, aquellos adultos que no puedan trasladarse al colegio iremos hasta el domicilio para que puedan vacunarse” sintetizó.El funcionario municipal respaldó las decisiones sanitarias tomadas por el gobernador Gildo Insfrán en la lucha contra este virus, al definirse como “un soldado de la causa” y analizó el rol de la oposición en este tiempo.“Lo que no quiere entender la oposición es que tenemos al Paraguay enfrente, si no cerrábamos las fronteras, esto iba a ser un colador, con muchísimos casos que lamentar” consideró.Subteniente Perín“La vacuna que el mundo pretende, por decisión del gobernador Gildo Insfrán, mañana será aplicada a nuestros abuelos. No se trata de casualidad, se tratan de políticas públicas con sentido humanitario” señaló el intendente de Subteniente Perín, Diego Romero.Casi 200 adultos mayores (nacidos entre 1918 y 1950), recibirán la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Para ello, la municipalidad trabajó durante toda la jornada en la coordinación de lo que será el trabajo que se iniciará este miércoles a las 7 de la mañana.Cabe destacar que los Militantes por la Salud y La Vida de Perín, ya se encargaron del trabajo previo de limpieza y acondicionamiento del lugar y el miércoles tendrán activa participación en el acompañamiento de los adultos mayores y el cuidado para que todos los protocolos sanitarios sean cumplidos