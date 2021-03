Rodrigo Vera “Nada es más indigno que especular políticamente con la vida y la salud de un pueblo”

El diputado justicialista, Rodrigo Vera, planteó su punto de vista sobre lo ocurrido el martes en la ciudad de Clorinda, aludiendo que los hechos exponen la diferencia de valores y actitudes humanas frente a la pandemia.

Expresó que “por un lado, hay una comunidad golpeada por el fallecimiento del Dr. Enrique Servián, un médico que ante la lucha contra la pandemia no dudó en ponerse al frente de su equipo del Centro de Salud del barrio toba para cuidar a su comunidad” y por el otro la especulación política con la llegada de dirigentes de la oposición a esa ciudad para hacer campaña electoral.

El legislador recordó que Clorinda es la ciudad más afectada por el COVID-19 en nuestra provincia por la cantidad de contagios y fallecimientos por la enfermedad, con un escenario delicado por su vecindad con la República del Paraguay, donde se está viviendo un drama humanitario por el colapso del sistema de salud.

Agregó que “en este ámbito tan complicado, el Dr. Servián luchó para cuidar a su comunidad, dejándonos un ejemplo de compromiso, hombría de bien y solidaridad que quedará grabado por siempre en la memoria colectiva del pueblo formoseño, tal como lo señaló el Gobernador Gildo Insfrán”.

Continuó señalando que “el mismo día del fallecimiento de este héroe formoseño, volvimos a ver en Clorinda el show grotesco y aberrante de Luis Naidenoff y dirigentes radicales que fueron a buscar otra puesta en escena para los medios porteños”.

“Nada es más indigno que especular políticamente con la vida y la salud de un pueblo. Que Luis Naidenoff, Ricardo Buryaile y la oposición política local relativicen la vida de los formoseños frente al coronavirus para hacer su campaña electoral me parece de una bajeza e inhumanidad insólitas que no podemos dejar pasar ni dejar de condenar”, manifestó el legislador.

En esa misma línea manifestó que “no es la primera vez que van a Clorinda a hacer actos con sus militantes para atacar la estrategia sanitaria de la provincia con los mejores resultados del país, porque eligieron a Formosa como el lugar donde competir su interna partidaria con otros sectores de Cambiemos sin importar los daños que eso signifique para la población”.

Señaló que debido a la circulación viral que existe hoy en la Formosa capital y en la ciudad clorindense, cualquier aglomeración de personas sin los cuidados preventivos es un foco de contagios.

En ese sentido dijo que “esto Naidenoff, Buryaile y los opositores locales lo saben porque militantes de su espacio se contagiaron de COVID-19 en esos actos y no tuvieron la sinceridad ni la dignidad de darlo a conocer para prevenir futuros contagios”.

Agregó Vera que “Por el contrario, siguieron convocando a más marchas a sabiendas que con eso ponen en riesgo la salud y la vida de las personas. Es una actitud nefasta, y son responsables de las consecuencias sanitarias que se produzcan por su actuar irresponsable y mezquino”, acusó.

“Puro circo”

El legislador calificó a la decisión de los legisladores de denunciar al gobierno provincial por supuesto incumplimiento del DNU 168/21 como “puro circo”, porque consideró que “el propio decreto habilita a las provincias a tomar las medidas sanitarias necesarias en base al riesgo epidemiológico con el fin de evitar la propagación del virus”.

Y agregó que “podría incluso no existir una habilitación en ese sentido y no cambiaría el resultado porque la materia sanitaria es competencia de las provincias en el ámbito de sus territorios”.

“Tal es así que nuestros protocolos, incluyendo el Programa de Ingreso Ordenado y Administrado, son anteriores a cualquier habilitación por decreto, y la Corte Suprema los convalidó justamente porque reconoce la naturaleza provincial de estas facultades” recordó.

Expuso que incluso “los asesores jurídicos del Presidente parecen estar confundidos sobre estos principios básicos del federalismo, haciéndole decir al Presidente que por decreto de necesidad y urgencia podría interferir en alguna competencia que es materia no delegada por las provincias al gobierno nacional”.

En ese marco aclaró que si bien se puede legislar federalmente sobre la circulación interjurisdiccional, ello no aplica a Formosa “porque los límites de la provincia no están cerrados, el ingreso no se le niega a nadie” para agregar que “lo que sí existe es un protocolo sanitario para que ese ingreso sea ordenado y seguro, lo cual fue convalidado por la Corte Suprema que no lo consideró inconstitucional a pesar de los pedidos de Naidenoff, que pareciera el principal defensor del virus y promotor de los contagios en Formosa”.

Sostuvo Vera al respecto de la visita de los legisladores nacionales que “por más que a Luis Naidenoff, a Ricardo Buryaile y a Mario Negri no le gusten, esos controles sanitarios los tienen que cumplir todas las personas sin excepción, y si éstos no pueden esperar 40 minutos para recibir los resultados de sus PCR, le están faltando el respeto al personal de salud, de seguridad y a todo un pueblo que hace meses viene cumpliendo medidas y protocolos para cuidar la salud y la vida de todos”.

“Supongo que (al diputado Mario) Negri no le debe interesar nada de esto, porque Córdoba tiene casi 3 mil fallecidos por COVID-19 y variantes de la cepa del coronavirus circulando en su población, y en lugar de ocuparse de su provincia viene a hacer un show espantoso a Formosa. Lo mismo le pasa a Naidenoff, que de tanto vivir en Buenos Aires parece que se convirtió en un porteño más, porque solo así se entiende el desprecio que tiene por el pueblo formoseño con los informes de televisivos ofensivos y denigrantes que produce personalmente y la sumisión que le ofrenda a sus patrones políticos y mediáticos de la capital del país”.