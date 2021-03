Las mujeres del Partido Justicialista de Formosa repudiaron la violencia simbólica contra las figuras de Eva y Juan Domingo Perón

En contraposición, realizaron una intervención con flores, guirnaldas y carteles con consignas justicialistas.En diálogo con AGENFOR, la Licenciada y referente del Frente de Feministas Peronistas, Angie Medina, expresó el repudio de toda la rama femenina del Movimiento Justicialista formoseño en relación a los actos vandálicos y de violencia simbólica contra el busto de Eva Perón y el monumento a Juan Domingo Perón, realizados durante las manifestaciones de los últimos días.“Para nosotras es un agravio, una afrenta muy fuerte, más allá del vandalismo, estamos hablando de hechos de violencia simbólica muy graves”, sostuvo.En ese sentido, Medina explicó que, en el caso del General Juan Domingo Perón “podríamos decir que se trata de violencia institucional”, porque fue un presidente electo en democracia durante tres periodos en la República Argentina y llegó al poder por el voto popular mayoritario.“Más allá de que los justicialistas consideremos que es nuestro líder, conductor, gran estadista, y el creador de la tercera posición, de esta doctrina superadora en el mundo en aquel momento y hoy también, institucionalmente se debe el respeto que corresponde, por eso nos asombra, además, como militantes, que no hayamos leído ni escuchado ningún tipo de repudio del resto de las fuerzas políticas de la provincia de Formosa”, indicó.En cuanto a la figura de Evita, la referente la consideró “el alma y el corazón del Movimiento Justicialista” y la destacó por su género femenino.“Recordemos que su cuerpo fue profanado varias veces desde el momento de su muerte, hasta llegar a donde descansa hoy en el cementerio de la Recoleta. Cuando la llevaron a Europa, Italia, tuvieron que cambiarle el nombre y viajar con dos custodios que también se cambiaron el nombre, porque el grado de violencia hacia Eva era impresionante”, señaló.Además, opinó que este tipo de ataques son “una provocación” porque vienen de sectores operados por la “extrema derecha rancia” del país y la provincia, que saben el significado de estos símbolos para el peronismo y “como dicen en la cancha, nos están tocando la oreja”.“En este momento estamos en fase 1, por supuesto que los militantes no podemos estar en la calle ni aglomerarnos y decimos que se están abusando debido a la situación de pandemia, porque nosotros sí somos respetuosos del estatus sanitario”, esbozó Medina.Y aclaró: “Entendemos que hay personas que sí necesitan manifestarse y que están en todo su derecho, pero estos actos vandálicos de fuerte violencia simbólica, por lo que representan las figuras de Eva y de Juan Domingo Perón, son realmente un agravio y una provocación”.Unidas y OrganizadasPor otro lado, la militante detalló cómo inició la respuesta, también simbólica, de intervenir los monumentos, tanto de Eva como de Perón, con flores, guirnaldas y carteles con consignas justicialistas.“Desde el Frente de Peronistas Feministas de Formosa, porque somos un grupo de mujeres que militamos el peronismo y el feminismo, al que adhirieron las compañeras que son las guardianas del modelo formoseño, escribimos e hicimos circular un comunicado de repudio al primer acto vandálico que fue la sustracción de la placa de este busto de Eva; y el martes a la noche, vimos que estaban de nuevo sobre el monumento de Perón”, explicó.Y agregó: “Entonces decidimos llevar adelante, desde este sector de las mujeres y con la adhesión de los demás, el acto de por cada piedra, una flor y llevar carteles, flores y responder con amor como decimos, porque nuestro lema es que el amor vence al odio y esta gente está muy llena de odio”.En ese marco, en la noche del martes, se acercaron al busto de Eva Perón y al monumento de Juan Domingo Perón con carteles, cartas, flores y guirnaldas en muestra de apoyo y cuidado a los líderes del movimiento al que pertenecen.“Esta mañana nos sorprendimos de que ya no había más nada, sacaron todo y como en Formosa no se rinde nadie, menos las mujeres, volvimos a llevar estos mensajes y estaremos todo el día custodiando el busto de Eva y de Perón”, aseveró.Y solicitó la adhesión de los demás compañeros y compañeras que deseen sumarse porque “es una afrenta muy grave lo que ocurre y no lo vamos a permitir”.“Somos pacíficos, no vamos a confrontar ni caer en provocaciones, que es lo que buscan, porque vemos la postura política que tienen las personas identificadas como autores de estos hechos, uno de ellos inclusive salió en una foto con la referente del PRO que estuvo de visita en estos días”, fundamentó.Por último, Medina recordó que, en el año 55, el busto anterior de Evita, que estaba ubicado en el mismo lugar, fue sacado, arrastrado por toda la avenida 25 de mayo y arrojado al río Paraguay, por los artífices de la “Revolución Fusiladora”.“Nosotras comparamos y creemos que ese tipo de violencia no se ve acá en la provincia desde el 55 y ya sabemos a qué sectores respondían las personas que lo realizaban, así que estamos atentas y movilizadas, toda la columna femenina del Partido Justicialista, que empezamos desde el peronismo feminista, pero se sumaron todas las compañeras, por lo que estamos unidas y organizadas”, concluyó.