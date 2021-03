La Policía provincial detuvo a un hombre por desobediencia judicial y violencia de género

Tras una respuesta inmediata de la Policía provincial, se aprehendió a un hombre imputado en una causa judicial por delitos de “Violencia de Género y Desobediencia Judicial”, en el barrio Eva Perón y quedó a disposición de la justicia.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Delegación 8 de Octubre del Departamento Informaciones Policiales, quienes tomaron intervención tras una denuncia penal.

Se denunció que el último fin de semana, en el barrio Eva Perón del Distrito Cinco, un hombre sobre el cual pesa una medida restrictiva expedida por un juez competente para no acercarse a su ex pareja como a su hija menor que tienen en común, contravino el mandamiento judicial y se presentó en el inmueble de las víctimas, agrediendo físicamente a su ex concubina.

De inmediato los policías iniciaron el trabajo de campo y gracias a las tareas investigativas y pesquisas realizadas sobre lo ocurrido en un rápido accionar, en la mañana del martes último, lograron la aprehensión de un sujeto mayor de edad, imputado en la causa.

En consecuencia, el hombre fue trasladado hasta la sede policial donde fue notificado de su situación procesal, quedando detenido y alojado en una de las celdas de la dependencia policial, a disposición de la justicia.