La Defensoría denunció campaña de desinformación que busca confundir sobre inexistencia de límites a la circulación en Formosa y el resto del país

Se aclaro que el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 168/21 de fecha 12/3 del corriente año mantiene las facultades de las Autoridades Provinciales y de CABA para el dictado de normas que limiten la circulación a fin de evitar la propagación del coronavirus-Advirtieron desde la Defensoría del Pueblo que desde el día de ayer, se vienen haciendo circular por las redes sociales, una series de Noticias Falsa en las cuales se expresan “que en base a un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional se ha determinado la libre circulación interprovincial y dentro de cada provincia, entre ellas Formosa”. Es por esto que en atención a las numerosas consultas recepcionadas en los correos electrónicos Institucionales y números telefónicos de este Organismo de la Constitución “se aclaró que el Gobierno Nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 168/21 de fecha 12 /3 del corriente año, en su Art. 3º sustituyo el Art. 4º del Decreto Nº 125/21, por el siguiente: ARTICULO 4º.- LIMITES A LA CIRCULACION: En atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo y de expansión de COVID-19, en los distintos aglomerados, departamentos y partidos de la jurisdicción a su cargo, las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán dictar normas para limitar la circulación por horarios o por zonas, con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer la propagación del virus SARS-CoV-2 estas medidas deberán ser temporarias y fundadas y deberán contar con la aprobación de la autoridad sanitaria jurisdiccional”. El Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, advirtió a toda la ciudadanía, que frente a la circulación de noticias falsas, con el único objetivo de confundir a la población, se sugiere y recomienda, ante la necesidad de trasladarse de un punto a otro de nuestro territorio nacional o provincial, se busque el asesoramiento e información adecuada y vigente, para evitar contratiempos y perjuicios de naturaleza familiares, sociales y económicas. Por otra parte el Funcionario Provincial señaló que no podemos dejar de lado y ser tan irresponsables, para no levantar nuestra vista y observar que nuestros hermanos paraguayos se encuentran en una situación desesperante por el crecimiento desmedido y descontrolado de contagios existentes, al punto de que se están viviendo situaciones donde ya no hay camas de terapias intensivas y hasta no saben donde enterrar a sus propios muertos, siendo que el país vecino posee una vacunación a la fecha muy limitada y que todo el actual panorama se genero por el profundo relajamiento de su ciudadanía lo que a dado como resultado a la fecha una situación sanitaria descontrolada. Por ello se concluyo el no dejarnos llevar, por quienes justamente buscan y desean lo peor para nuestros adultos mayores, para las franjas sociales mas vulnerables y para la ciudadanía en general, pues esta totalmente comprobado, que luego de las últimas manifestaciones públicas llevadas a cabo por diversos sectores políticos tanto nacionales como locales en Formosa, “han crecido y seguirán creciendo los números de contagios y muertes en nuestra jurisdicción”.