Fueron vacunados 1606 docentes y trabajadores de escuelas en Matacos y Ramón Lista

Este sábado, inició el esquema de vacunación a docentes y trabajadores de la educación en actividad, en los departamentos de Matacos y Ramón Lista, siendo inmunizadas un total de 1606 personas.Durante la jornada que inició a las 8 de la mañana y culminó a las 13 horas, se le aplicó la primera dosis de la vacuna Sinopharm a un total de 1606 actores educativos de los departamentos Matacos y Ramón Lista.En diálogo con AGENFOR, el jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano, el licenciado Julio Arroyo, comentó como se llevaron a cabo los distintos operativos de inoculación, informando que, en la localidad de Ingeniero Juárez, se dio de manera simultánea en dos instituciones educativas (EPEP Nº 24 y en la EPEP N° 319), mientras que otros cuatro equipos se encontraban en María Cristina, Lote 8, El Chorro y El Potrillo.Arroyo aclaró que para aquellos docentes que en esta oportunidad no pudieron ser inmunizados, por diferentes motivos, se armará una nueva lista y se programará una nueva fecha de vacunación.Por otra parte, agradeció al Ministerio de Cultura y Educación: “Desde un primer momento estuvieron trabajando coordinadamente con nosotros en la organización, junto a los delegados zonales y directores”, sostuvo Arroyo.Por otra parte, es importante resaltar, que este martes 9, el esquema de la inmunización al sector educativo, continuará con el personal de la Ciudad Capital.A su vez, el licenciado Arroyo, recordó: " La orientación de la campaña está dirigida a los más vulnerables. Por ello, la decisión del Consejo Integral de la Salud de realizar la vacunación en Clorinda, en los departamentos de Ramón Lista y Matacos y también en la ciudad de Formosa (...) está sujeta a dos cosas: fundamentalmente al contexto epidemiológico (...) y a la disponibilidad de vacunas", expresó.Con respecto de las medidas sanitarias, el licenciado sostuvo que es muy importante que la gente se siga cuidando, usando el barbijo correctamente (tapando nariz y boca), ventilando los ambientes (para que el aire circule) y respetando el distanciamiento social.“Creo que entre todos podemos aportar para que esta pandemia vaya retrocediendo de a poco. La vacuna viene a ser la mayor esperanza que tenemos, pero incluso, aún los vacunados no debemos dejarnos de cuidar, de protegernos, porque tenemos que seguir haciéndolo por aquellos que por el momento no pudieron ser inmunizados”, declaró.Y continuó: “A todos les pedimos que sigan sosteniendo las medidas de protección individual y grupal, que son la clave para evitar la circulación del virus”.Para finalizar expresó: “A medida que van llegando las vacunas, se van organizando las campañas (…). Tenemos la suerte, de tener en Argentina, tres vacunas distintas, de tres laboratorios distintos. Quiere decir que podemos llegar a más argentinos y a más formoseños”, cerró Arroyo.