Fernández Patri: “Esto es parte de la campaña electoral de JxC y de la interna que tienen ellos.”

En el marco de la visita de los diputados nacionales de la oposición a Formosa, el legislador nacional y par en la Cámara Baja, Ramiro Fernández Patri señaló que se trata de un capítulo más de la campaña electoral en la que está JxC y de la interna que ellos tienen. “En las visitas anteriores los protagonistas fueron los del PRO, y la foto se la llevaba el diputado provincial Quique Ramirez, ahora son los radicales, Martín Hernández, Luis Naidenoff, Ricardo Buryaile quienes quieren tener la foto con las autoridades de la UCR, y para no quedar afuera del protagonismo. Por eso, traen al presidente y a la vicepresidenta de la Unión Cívica Radical para llamar la atención de los medios nacionales y posicionarse a nivel local.”“Al diputado Alfredo Cornejo, a quien conozco de manera personal porque compartimos la Comisión de Turismo en la HCDN, él como presidente y yo como vicepresidente de la misma, me gustaría invitarlo a hacer un tour, pero un tour sanitario. Yo lo llevaría a recorrer los vacunatorios que estamos poniendo para que los adultos mayores de 75 años, por ejemplo, se vacunen el día miércoles, ya que él viene de Mendoza, y en el índice de vacunación la última provincia de los 24 distritos es Mendoza, que además es gobernada por su mismo signo político.” Fernández Patri agregó: “También si le queda unos minutos, quisiera charlar sobre la administración financiera, porque en Mendoza se han endeudado en dólares, y podríamos contarle un poco de la historia de Formosa que hace 17 años tiene superávit y no tiene deuda pública.”Asimismo, el diputado nacional destacó que si Cornejo y los otros diputados van a Clorinda, sería bueno que hagan unos pasos más y se crucen al Paraguay para que vean con sus propios ojos cómo los pacientes están luchando por acceder a un respirador, y de esa forma, conozcan el contexto y el riesgo sanitario en el que Formosa está tomando estas medidas, que tiene 700 km de frontera con Paraguay.Por otra parte, Fernández Patri fue muy claro cuando afirmó que Formosa está cumpliendo con el decreto 168/21 que es el que extiende el DISPO, en cuyo Art. 4 autoriza a las provincias a que restrinjan determinadas zonas o restrinjan algunas actividades a realizar en cuanto los resultados sanitarios así lo indiquen. “Sin embargo, los dirigentes de la oposición, por todos los medios han salido a tergiversar las medidas, a decir que estamos en contra del pueblo y de la libertad, cuando el gobierno del Dr. Gildo Insfrán siempre estuvo a favor de la salud y la vida para a partir de allí ejercer y garantizar todos los derechos.”Los radicales y los del PRO en nombre de la “libertad” se embanderan de los reclamos legítimos de sectores que necesitan y piden volver a trabajar o bien en nombre de los “derechos humanos” para hacerse presentes aquí en Formosa con fines electorales. Ya lo dijo el gobernador Insfrán, ¿por qué no vinieron el año pasado? Aparecen este año que hay elecciones. A nosotros la única campaña que nos importa es la de la vacunación y por ello estamos trabajando. Falta muy poco, la vacuna es la esperanza para volver a vivir nuestras vidas y cada día que pasa está más cerca y pronto nos llegará a todos,” finalizó Fernández Patri.