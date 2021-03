Destacan las concreciones y los anuncios del gobernador Insfrán en la última semana

En el acto de inauguración del nuevo edificio de Tribunales, sede de la Tercera Circunscripción Judicial en Las Lomitas, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez, puso de resalto las numerosas actividades que el gobernador Gildo Insfrán viene realizando desde el pasado 1º de marzo, las cuales incluyeron un anuncio de incremento salarial para estatales y jubilados e inauguraciones educativas.

En declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), expresó: “Estamos terminando una semana muy especial, muy particular, en nuestra querida provincia. El día lunes, el Gobernador inauguró las sesiones ordinarias de la Honorable Cámara de Diputados. El martes inició el ciclo lectivo, con todas las particularidades que esta pandemia nos tiene acostumbrados, pero inaugurando cuatro edificios escolares”.

Además, agregó que ese mismo día, el primer mandatario provincial conjuntamente con la Confederación General del Trabajo (CGT) y con distintos sindicatos que hacen a los trabajadores públicos, cerraban la política salarial del año con un aumento del 42%, colocando así a Formosa entre las principales provincias de la Argentina con un aumento récord. “Este un esfuerzo de todos los formoseños, hacia un sector que consideramos estratégico, que es la educación”, indicó.

Continuó: “Al día siguiente, el Gobernador estaba firmando un convenio muy importante de una obra en la ciudad capital: la Autovía que va desde la rotonda de la Virgen, como la llamamos nosotros, y un segundo puente, (sobre el Puente Blanco) hasta la intersección de las rutas nacionales 81 y 11. Esto indudablemente es muy bueno, no solamente para los capitalinos, sino para todos los que también transitan esas rutas”.

En ese sentido, compartió la historia que acompaña a este proyecto de construcción. “La obra había sido firmada por el Gobernador en el año 2013 e iba a comenzar en el 2015-2016, por supuesto, fue dada de baja por el Gobierno Nacional anterior”.

“Es la culminación de un convenio para que nuestra provincia tenga, por primera vez en su historia, una autovía desde Lucio Mansilla (límite con el Chaco) hasta la intersección de la ruta 81 y 11”, destacó. Y continuó: “Fíjense cuantos años tuvieron que pasar para que pudiéramos nuevamente recuperar la posibilidad de una obra que es para todos los formoseños y que durante años fue eliminada del presupuesto”.

“Tanto este edificio, como el que se inauguró este viernes y los que ya inauguró el Gobernador, han sido realizados con recursos del Tesoro Provincial”, enfatizó.

Categórico, manifestó: “En medio de la lucha contra la pandemia, en medio de la gestión de Gobierno, saben que hay un marco político, que aprovechan muchos que vienen de otros lados y no para aportar ni ayudar a los formoseños, sino que vienen pensando en las próximas elecciones. Pero nuestro Gobernador ha sido claro, hoy a él no le interesan las elecciones, no está preocupado por los votos, sino por la salud de todos los formoseños en el medio de esta pandemia”, finalizó.