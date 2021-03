COVID-19: La planificación estratégica del Modelo Formoseño también se denota en la vacunación

La doctora Cristina Mirassou, subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° Nivel, evaluó como “muy positiva” a la campaña de vacunación contra el COVID-19, destacando que “se ha encarado con mucha planificación” desde el Gobierno provincial en el marco de las políticas en salud pública aplicadas desde el Modelo Formoseño.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), la funcionaria remarcó que “venimos trabajando desde el primer momento de la irrupción de la pandemia, con la conformación del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Ya cumplimos un año de trabajo diario, cooperativo y muy coordinado, porque si bien se tratan de equipos de salud fundamentalmente, los hay de todas las áreas, como educación, obra pública y las demás políticas provinciales”.

De esta manera, “pudimos hacer frente a la pandemia a través de las medidas que se fueron tomando, en la compra de recursos e insumos, la incorporación de camas hospitalarias, el desarrollo de protocolos para cada situación, entre otras muchas cuestiones más”.

“En todo el año 2020, con las medidas sanitarias que fuimos aplicando, pudimos contener la cantidad de casos y la mortalidad, de hecho tuvimos una sola muerte”, indicó la especialista.

Este panorama cambió notablemente “a partir de los dos últimos meses del año pasado, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, que ordenó el ingreso masivo de más de 8500 personas al territorio provincial.

Además “hubo una cantidad de hábeas corpus interpuestos por la oposición, provocando que se flexibilicen las medidas”, en tanto que “los medios hegemónicos de la Ciudad de Buenos Aires empujaron a que en el transcurso del primer trimestre de este año 2021 se nos empezara a disparar la curva de casos y muertes en la capital de Formosa”.

En ese sentido, advirtió que las sucesivas manifestaciones que se realizaron en contra del Gobierno provincial, sin ningún tipo de cuidados, como el uso del barbijo o el distanciamiento social, y las fiestas clandestinas de jóvenes libertarios, sin nudas acarrearán más casos positivos de la enfermedad.

Se trata de un incremento de cuadros positivos y fallecimientos “continuo”, describió, ya que la curva ascendente “se sostiene en forma persistente en Formosa, fundamentalmente, y Clorinda”.

Inclusive, “desde la capital se han extendido los casos hacia al interior provincial por la movilidad a otras localidades, sobre todo las que están ubicadas sobre la ruta nacional 81”, alertó.

Para la doctora Mirassou, “los responsables de esta situación son, sin lugar a dudas, estos personeros que han incentivado a manifestarse”.

Oeste

Asimismo, la funcionaria se refirió a los falaces informes que emitieron los canales 13 y TN sobre la región oeste de la provincia.

“Lo que ha pasado es que ha habido una operación mediática de estos medios hegemónicos que montaron una escenografía para denostar el trabajo, las medidas sanitarias y la red de salud de la provincia”, rechazó.

No obstante, hizo notar que la maniobra “fue desmontada por los propios trabajadores de salud, los de educación y los referentes de las comunidades originarias”, quienes “demostraron que no eran reales las imágenes que se habían presentado”, porque en primer lugar “esas mujeres no eran de El Potrillo” y además “sí existen hospitales y centros de salud en el oeste”.

“En esa comunidad hay un nosocomio con muchos servicios y un equipo de salud intercultural”, acentuó la profesional, remarcando que “también se mostraron las escuelas”.

“Hay 28 establecimientos educativos primarios en El Potrillo, secundarios y dos terciarios, inclusive el año pasado se lanzó una carrera que es la Tecnicatura Superior en Atención Primaria de la Salud, es decir, estamos hablando de la profesionalización de quienes han sido los agentes sanitarios históricos en nuestra provincia”, significó.

A su vez, marcó que “en este momento el trabajo se hace en forma normal”, ya que merced a las medidas sanitarias que se implementaron se logró contener el brote agudo de casos de COVID-19 que se originó a principios de enero en Ingeniero Juárez.

“A través de la organización de los equipos de salud y el apoyo con los recursos del nivel central, se pudo controlar gracias a que las medidas fueron muy efectivas”, ponderó.

De igual modo, “los controles son permanentes y diarios, de búsqueda activa con hisopados en forma de rastrillaje, ya que se van recorriendo las comunidades”.

“Todos los equipos de salud del oeste, conformados por profesionales y agentes sanitarios, hisopan –detalló-. Hay personal intercultural en los mismos, por ejemplo en el caso de El Potrillo 37 personas del equipo son de pueblos originarios y lo mismo ocurre en Ingeniero Juárez. Hace muchos años que se trabaja de esta manera para tener una relación respetuosa de la cultura y los comportamientos de la zona”.

Vacunación

En otro orden, resaltó que “hacemos una evaluación muy positiva” de la campaña de vacunación porque “también se ha encarado con mucha planificación estratégica y apoyatura de gente militante, de voluntarios y profesionales de las distintas ramas de la salud, haciéndose una gran tarea para que ninguna persona pierda la oportunidad de inmunizarse”.

Tras poner en valor que las escuelas de Formosa funcionan como sedes de los operativos de vacunación contra el COVID-19, realzó ante esta Agencia que “realmente se está llegando a todos, ya que después de los grupos de trabajadores de la salud, la educación y la seguridad se avanza en la protección de la población más vulnerable, los adultos mayores”.

“Apostamos fuertemente a la vacunación, que viene siendo muy efectiva –robusteció-. Tuvimos una etapa que fue preventiva en el año 2020, donde no teníamos el virus adentro, entonces se trataba de defender la frontera, por eso fueron muy importantes los Centros de Alojamiento Preventivo”.

Ahora, expuso, “nos encontramos en otra instancia”, puesto que “el COVID-19 está circulando en las dos localidades más grandes de la provincia, la capital y Clorinda, y con mucho menor intensidad en algunas localidades del interior, donde (los casos) se dan por contactos estrechos que guardan relación con estas dos ciudades grandes”.

“Estamos en la etapa de manejo de los casos positivos y los contactos estrechos, a los que tratamos de aislar para que a su vez no sean transmisores”, esclareció.

“Tratamos de limitar dichos cuadros a través de estas acciones que están muy focalizadas en la prevención con la vacuna y el cuidado de la población contagiada, de manera que podamos atenderla para así cortar la cadena de transmisión del coronavirus”, concluyó.