Comunicado de prensa de la Federación Económica de Formosa

Ante los hechos ocurridos durante el día Viernes 5 de Marzo en la ciudad de Formosa, la Federación Económica tiene la obligación de llamar a la reflexión, al diálogo y al consenso a todas las partes, de modo tal que nos permita llevar paz y tranquilidad a todas las familias formoseñas. Somos pymes, estamos arraigados a esta tierra que nos ha dado oportunidades, trabajo, familia, amigos y sobre todo un futuro digno.

Tratemos todos que el Covid19 no nos arrastre hacia los abismos más profundos del rencor, de la disputa estéril y de las diferencias irreconciliables. Los malos momentos que nos tocan vivir, sepamos claramente que no fueron buscados por nadie, son la consecuencia inequívoca de la presencia de una pandemia que aún persiste entre nosotros y nos obliga a cumplir con los protocolos sanitarios que morigeren los contagios, moderen la circulación comunitaria y nos preserve la vida.

No habrá actividad económica sin salud y no existirá ningún status sanitario posible, que se mantenga en el tiempo, sin producción, sin trabajo e ingresos familiares. La complejidad de la situación no debiera ser usada como excusa para impulsar intereses de grupos, sectores y/o partidos políticos, porque eso hablará de la mezquindad del espíritu que pretendemos elevar sobre la miseria humana.

Dijo Rodolfo Walsh: “En medio de esa lucha por la justicia, la libertad y el imperio de la voluntad del pueblo, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del hombre, sino su hermano”.

ERNESTO SAPORITI NORMA RIOS ENRIQUE ZANIN

SECRETARIO VICEPRESIDENTA PRESIDENTE