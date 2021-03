Cinco etapas de un "Golpe Blando"

Acciones para generar y promocionar un clima de malestar.

Segunda etapa

Intensas campañas en defensa de la libertad de prensa y de los Derechos Humanos acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el gobierno.

Tercera etapa

Lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales y en promoción de manifestaciones y protestas violentas.

Cuarta etapa

Guerra psicológica y desestabilización del gobierno creando un clima de ingobernabilidad.

Quinta Etapa

Forzar la renuncia del presidente o gobernante mediante revueltas callejeras. Paralelamente se va preparando el terreno para una intervención militar, mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento internacional del país.

“Quiero empezar diciendo, como Doctor en Derecho, Especialista en Derecho Constitucional, y sobre todo como ferviente defensor de la Democracia, que toda protesta en ejercicio de los derechos que tenemos todos, como ciudadanos, es permitida y válida”, expresó contundente el Dr. Armando Felipe Cabrera.

En ese marco, el presidente provisional de la Legislatura, explicó: “Lo que no es válido, y más aún, resulta totalmente repudiable, es la utilización mediática y violenta del reclamo de un sector de la sociedad”

Dejó en claro que la violencia “jamás será el camino que nos lleve a tomar buenas decisiones”.

Cabrera entiende que lo que “venimos viendo en estos días, está escrito, es una etapa de lo que comúnmente denominamos Golpe Blando, en este caso contra nuestro Gobernador, movido por grupos políticos que van detrás de intereses netamente personales”.

Situación sanitaria de Formosa ante el Covid

“Al parecer, tener un estatus sanitario modelo en todo el mundo, que privilegia la vida de todos los formoseños y formoseñas, es lo que molesta a los grandes medios hegemónicos, que incitan al desacato y, como vemos en las imágenes, a salir sin ningún tipo de cuidado: sin distanciamiento social y sin tapabocas. Subestimando así un virus que tiene en su haber millones de muertos”, lamentó el legislador justicialista.

“Tal vez, mientras los muertos no sean de los nuestros y mientras no vean los hospitales sin respiradores y sin camas, no cesarán en su afán por derribar un gobierno democráticamente electo. Solo quiero decirles que estamos más firmes que nunca, y vamos a seguir defendiendo el principal derecho de todos los ciudadanos que habitan el suelo argentino: LA VIDA”, cerró.