Catalino Sosa “Intentan extorsionar y manipular a nuestros hermanos indígenas”

El dirigente Qom Catalino Sosa, en diálogo con Agenfor repudió la operación mediática llevada a cabo por un medio de comunicación porteño en su visita a la provincia de Formosa.

Con respecto a esto expresó que “hemos hecho público el repudio enérgico de la llegada de este medio porteño monopólico, son casi mafiosos y operan utilizando a las comunidades indígenas”.

En esta misma línea describió un video que está circulando por las redes sociales, donde se ve a un “notero”, abogado y dirigente de la oposición, guionar al referente de una comunidad originaria, para dar su testimonio. En un momento esta persona se resiste a seguir hablando y expresa “no, no quiero decir eso”, al no conseguir las palabras convenidas, no continuaron con la entrevista.

Con respecto a esto, Sosa agregó que “estuvieron en el oeste, presionando a los caciques de las comunidades para que salgan a hablar mal de Formosa y del sistema sanitario”.

Continuó señalando que “es lamentable la forma en que se manejan estos dirigentes opositores en conjunto con los medios hegemónicos, intentan extorsionar y manipular a nuestros hermanos indígenas”. También recordó que utilizaron el mismo método cuando obligaron a los niños a beber agua de un charco.

En este sentido manifestó que “están cometiendo un delito contra nuestras comunidades, operan de esta manera, hacen una puesta en escena, manipulando la información para el resto del país”.

Asimismo comunicó que coordinará con las autoridades del ICA (Instituto de Comunidades Aborígenes) para iniciar una denuncia por los atropellos que han sufrido los pueblos indígenas de la provincia por parte de este equipo televisivo.

Concluyó el dirigen social que “estos medios y opositores, en años anteriores no vinieron a Formosa y este año han venido solo para sacar rédito político, sin embargo, con su campaña no va a doblegar el pensamiento del pueblo formoseño”.