20 de Marzo: Día Mundial de la Salud Bucodental

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano recuerda que este día se conmemora a nivel mundial y pretende motivar a las personas a proteger su salud bucal, promover el autocuidado, las revisiones dentales periódicas con la visita al odontólogo y evitar los factores de riesgo asociados a las enfermedades de la boca.La fecha remarca asimismo, los beneficios de una boca saludable y la importancia de cuidar la higiene bucal en todas las edades, ya que las evidencias científicas de numerosos estudios realizados en torno a las enfermedades bucodentales, demuestran que existe relación directa entre la salud bucodental y la salud general.El 90% de la población mundial sufrirá de enfermedades bucodentales a lo largo de su vida, las cuales se ven agravadas por las comorbilidades asociadas a las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) como: diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, cánceres gastrointestinales y pancreáticos. Sin embargo, muchas de ellas son evitables si existiera un mayor compromiso del autocuidado y los hábitos sanos que disminuyen los riesgos de su desarrollo.En lo que respecta a la prevención, los odontólogos indican que a los buenos hábitos de higiene bucal como “el cepillado, el uso del hilo dental y los controles periódicos, al menos cada 6 meses”, deben sumarse “la alimentación saludable, principalmente basada en alimentos con bajo contenido de azúcares, evitar el consumo de tabaco y de alcohol. Esto beneficiará no solo la salud bucodental, sino que ayudará a mantener la buena salud integral y una mejor calidad de vida”, remarcaron.FormosaEn la provincia, los equipos de los servicios de odontología de los centros de salud y hospitales, distribuidos en todo el territorio, trabajan incansablemente para promover y concientizar sobre la buena salud bucal. Dichas acciones se concretan a través de consejería personaliza a los pacientes, también por medio de charlas y talleres educativos, que se ofrecen en los establecimientos educativos de los niveles: inicial, primario y secundario, y en otras instituciones de la comunidad.Al mismo tiempo, cuentan con consultorios de odontología que se encuentran disponibles para la atención gratuita todos los días del año, donde se realizan evaluaciones del estado bucodental, detección de enfermedades de los dientes y la boca, y múltiples tratamientos.Cuando los casos no pueden resolverse en los efectores del 1º o 2º nivel de atención, se gestiona la derivación al Hospital Odontológico de Complejidad Integrada, que cuenta con un plantel de especialistas que llevan adelante tratamientos más complejos, correspondientes al 3er nivel de atención, para dar a los pacientes una óptima respuesta a sus problemáticas bucodentales.El nosocomio cuenta igualmente con un servicio de guardia de odontología, que atiende las 24 hs. los 365 días del año, y está destinado a dar respuesta inmediata a cualquier urgencia o emergencia bucal que pueda surgir.