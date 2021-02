Vera: “Hicieron un tour de odio, mentira y desprecio”

El diputado provincial por el Partido Justicialista, Rodrigo Vera, se expresó respecto a la reciente visita de un grupo de legisladores nacionales de Cambiemos al territorio formoseño; y consideró que “hicieron un tour de odio, mentira y desprecio hacia el pueblo formoseño, realmente indignante”.

“Me llama la atención la actitud de los diputados radicales y macristas de Formosa, porque parecen necesitar siempre de la mirada y la aprobación externa, necesitan que les digan desde Buenos Aires qué discurso es el que deben tener y cómo tienen que operar. Creen que seguimos siendo un Territorio Nacional, que los formoseños somos incapaces de elegir y que los gobernantes de la provincia deben ser designados desde la Capital Federal”, observó.

Y agregó: “Nosotros nos ponemos contentos cuando inauguramos escuelas, hospitales, caminos, cuando se genera trabajo, se crece, cuando se evitan contagios y se salvan vidas frente a una pandemia. Los dirigentes de la oposición local solo se ponen felices cuando logran instalar una mentira en los medios de Buenos Aires, se sienten realizados cuando logran que se hable mal de Formosa. Deberían preguntarse porqué desprecian tanto al pueblo formoseño. Si ellos mismos se sienten formoseños les debe generar una contradicción muy fuerte sentir ese desprecio. Más que comisiones legislativas, necesitan una terapia de grupo para entenderse y quererse un poco más”.

En ese marco, Vera calificó a la visita de los diputados opositores como “un chiste de mal gusto”, ya que esa comitiva estaba integrada por “un provocador mediático profesional al servicio de Macri y una diputada de Carrió que promovía el consumo de dióxido de cloro y denunció al gobierno nacional por envenenamiento por adquirir vacunas contra el COVID-19”, recordó; y sentenció: “Que esos personajes vengan a auditar la estrategia sanitaria de Formosa es tan absurdo como si Macri viniera a auditar el endeudamiento de la provincia o el régimen de vacaciones de los trabajadores formoseños”.

Además, el legislador provincial indicó que dichos diputados no tenían aval oficial para venir en representación del Congreso ni de ninguna Comisión Legislativa, por lo que cuestionó “desde qué lugar hablan”. “¿Cómo diputados de Macri y Carrió? ¿Cómo representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que ya tiene más de 8 mil muertos por COVID-19?”, se preguntó; y respondió: “A cierto sector de la oposición política porteña y a sus medios afines les gusta autoatribuirse superioridad moral para opinar de cualquier tema y sobre cualquier provincia. Los formoseños tenemos la dignidad suficiente para no reconocerles esa pretendida superioridad ni moralidad. No aceptamos estas canalladas”

También, Vera esbozó que la comitiva de legisladores visitó Formosa para reunirse “con simpatizantes propios y algunas personas enojadas”; y que sólo buscaron testimonios que apoyen sus prejuicios sobre Formosa.

“Periodistas que preguntaron fuera del libreto fueron maltratados, y personas que quisieron contar su experiencia positiva en los centros de alojamiento no fueron escuchadas. Para ellos el formoseño es libre solamente cuando opina igual que ellos, de lo contrario no lo es; esa actitud ni siquiera es libertaria, sino que es profundamente autoritaria. Las conclusiones de su viaje claramente las tenían escritas antes de salir de Buenos Aires”, aseguró.

Y reiteró: “En el fondo fue un tour de desprecio porque esta mini caravana opositora recorrió distintos puntos de la provincia para explicarle al formoseño cómo es su propia realidad, la que vive todos los días, y la que este sector político distorsiona permanente a cualquier costo”. En este sentido, recordó el diputado justicialista que uno de los legisladores visitantes le espetó públicamente a un trabajador de prensa local: “Entendelo porque te va a hacer bien a vos” y luego le dijo que el resto de los argentinos trabajan y se mueren para que el pueblo formoseño no tenga que trabajar.

En ese sentido, sostuvo: “Nunca escuché una frase tan cargada de desprecio, odio y falsedad como esa, que desnuda la forma en como verdaderamente piensa el radicalismo y el macrismo. Siempre basan sus prejuicios en números falsos, ya que incluso el Ministerio de Trabajo en la gestión de Macri reconoció que el empleo público en Formosa es del 32% y no del 70% como tanto insisten. Por si fuera poco, los empleados públicos formoseños no solo trabajaron todo el año, sino que además son grandes protagonistas de nuestro éxito frente a la pandemia, como el personal de seguridad y el personal de salud, que son empleados públicos haciendo un trabajo extraordinario en defensa de la salud y la vida de todos. ¿Acaso los opositores locales no les contaron de esta realidad? Ellos también son cómplices de esta grosera e imperdonable falta de respeto a los formoseños.”

Agregó Vera que “ese tal Wolff parece olvidar que la coparticipación no es la bolsa de Papa Noel, sino un régimen de reparto de lo que se recauda en todo el país, inclusive de lo que se recauda en Formosa, de impuestos que pagamos los formoseños, y cuya proporción está establecida por ley convenio”, aclaró. Y remarcó: “Cuando Macri, en medio de sus múltiples vacaciones pagadas por los trabajadores argentinos decidió triplicar la coparticipación de CABA por decreto, este personaje siniestro no dijo nada, a pesar de que constituyó la mayor injusticia en materia de coparticipación y un monumento a la desigualdad”.

Ante lo expuesto, el diputado provincial reflexionó que “no logran confundir con ello al pueblo formoseño, que conoce exactamente su realidad”, ya que “la gran mayoría de nosotros tenemos amigos, conocidos o familiares que debieron cumplir 14 días de cuarentena en los centros y sabemos que todos fueron bien atendidos, con acompañamiento sanitario y profesional permanente, con mucha dedicación de los trabajadores que allí se desempeñan, dando respuesta incluso a inquietudes que iban más allá de lo sanitario”.

“Seguramente hubo problemas puntuales en algunos casos, personas enojadas en otros casos. Es comprensible por la situación, y también por la masividad de casos de COVID-19 que tuvimos en enero, pero de ninguna manera esos casos aislados representan la experiencia de los más de 21 mil personas que hicieron cuarentena”, aseveró.

Y subrayó: “Decir lo contrario es una mentira, una falsedad que solo puede estar basada en la mala fe y en intenciones muy alejadas de los derechos humanos o cualquier discurso republicano. Lo mismo ese discurso de que los derechos de cada uno son absolutos y nadie los puede restringir, si así fuera sería imposible la convivencia social, por eso la propia Constitución establece que todos los derechos son reglamentados en su ejercicio, y ese poder de regulación es siempre más intenso en momentos de emergencia, máxime ante una pandemia de un virus letal. Ese discurso libertario, además de infantil y egoísta, es falso y pre constitucional”.

Por último, el legislador provincial concluyó que el interés de la visita del grupo de diputados de Cambiemos fue puramente político: “Atacar al Gobernador Insfrán, sabiendo la importancia que tiene en el peronismo nacional, y con ello esmerilar al gobierno nacional. Si a estos legisladores no les importaron los derechos humanos de los 8 mil porteños muertos por COVID-19 que eran sus vecinos, difícilmente les interese los derechos de los formoseños que están a 1200 kilómetros. Y si el interés era nuestra estrategia sanitaria, el motivo lógico de su visita debía ser aprender cómo se cuida la vida y la salud de una población en una pandemia, y no venir a operar, mentir y juntar votos mientras el pueblo formoseño lucha por la vida de cada uno de sus miembros”.