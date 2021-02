Significativa colecta de sangre en Las Lomitas

Con amplia participación de los vecinos, que llevaron adelante este gesto de amor al prójimo, fundamental en tiempos de pandemia

Con una importante participación de la comunidad, se llevó adelante una nueva colecta externa de sangre, la cual formó parte de las ininterrumpidas actividades, que a lo largo del año, lleva adelante el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, el Centro Provincial de Hemoterapia y el Programa Provincial Sangre Segura, para alentar la donación de sangre voluntaria, segura, regular y gratuita.

La misma tuvo lugar en el mencionado nosocomio, situado en el centro oeste de la provincia, a unos 300 km de la ciudad capital. La convocatoria a ser donantes, fue abierta a todos los vecinos interesados, que estuvieran en condiciones de donar, y estuvo a cargo del Servicio de Hemoterapia, representante de una de las postas de donación dentro del territorio.

Enmarcadas por rigurosos protocolos para la prevención de COVID – 19, las extracciones estuvieron a cargo de bioquímicos, técnicos en hemoterapia y otros profesionales, que se desempeñan en dicho servicio y tuvieron como destinatarios a los vecinos “solidarios, que manifestaron su voluntad de donar y decidieron llevar adelante este accionar, de alto valor para muchas personas que necesitan de una donación de sangre para mejorar su salud o para salvar su vida”, comentaron desde la dirección del hospital.

Cabe destacarse que, el nosocomio viene realizando una fuerte concientización y difusión para captar donantes “no solo los habituales, que regularmente se presentan a donar, sino también nuevos, porque estamos atravesando un difícil momento, en el que los stock de sangre disminuyeron debido a que las donaciones se vieron afectadas en el contexto de pandemia”, señalaron.

“Estamos contentos y muy agradecidos porque los vecinos acudieron a este llamado, pero no debemos aflojar porque no tenemos otra manera más que la donación, para obtener la sangre que muchos están necesitando. La invitación a donar sigue vigente. Les pedimos a todas las personas que estén sanas y en condiciones de donar que por favor lo hagan”, recalcaron.

Recordaron que un sachet de sangre pueden salvar hasta 4 vidas, cuando el líquido vital se divide en hemocomponentes. “Si multiplicamos a cada donante por 3 o 4, podemos darnos cuenta de cuanto bien estamos haciendo a la salud de nuestro prójimo cuando tomamos la decisión de convertirnos en donantes”, aseguraron.

Interesados en donar

Desde el Centro Provincial de Hemoterapia, hacen saber que las personas que tengan la voluntad de donar deben: tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kg y concurrir con DNI o nº de DNI (manuscrito) del paciente.

Antes de asistir a la donación deben desayunar o almorzar alimentos bajos en contenido graso, tales como: mate, te, café, cocido con leche, frutas, queso, leche, sándwich, medialunas. No ingerir bebidas alcohólicas por 48 horas antes. No fumar 2 horas antes ni 2 horas después de la donación. En caso de padecer alguna enfermedad como diabetes, presión arterial alta o baja (consultar).

No deben tener ninguna enfermedad transmisible por sangre, como son las virales, HIV, Hepatitis B, C, Chagas, Brucelosis, entre otras. No haber recibido transfusiones en el último año, Si se tiene tatuajes, perforaciones o cirugías se deberá consultar previamente. En caso de tener dolores antes de la donación, solamente ingerir paracetamol y consultar.