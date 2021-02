Presidente: “Formosa es de las provincias que tienen menos contagios”

En una entrevista que brindó al diario Página 12, la Radio AM750 y al canal IP, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, se refirió a diversos temas, entre ellos el manejo de la pandemia en Formosa.

“A la luz de los resultados parece que (Formosa manejó la pandemia) muy bien, porque es de las provincias que tienen menos contagios”, manifestó el jefe de Estado.

Hizo notar que si bien “es muy antipático ser exigente con la gente”, remarcó que “es el modo” para evitar contagios de coronavirus.

“También he escuchado decir que hay delitos de lesa humanidad porque uno cuida a la gente”, cuestionó el Presidente, aseverando que “no se pueden usar esos términos con tanta facilidad porque es banalizarlos. Un delito de lesa humanidad es muy grave”.

En ese sentido, explicó que la provincia de Formosa debió tomar dichas medidas, las cuales incluyen como en otros países del mundo guardar 14 días de cuarentena, porque “está pegada al Paraguay”, donde hay “un enorme riesgo” y “un problema muy serio” por la situación sanitaria.

Tras reiterar que “Formosa tiene los niveles más bajos de contagio”, subrayó que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, “fue a la provincia y vio la situación sanitaria”.

“Obviamente los lugares de aislamiento no son los hoteles que tiene la Ciudad de Buenos Aires porque es Formosa y tiene otras dificultades, pero (Pietragalla) no ha visto lo que se ha dicho. No ha visto eso”, esclareció.

“Lo que espero es que poco a poco podamos ir distendiendo ese tema porque lo que sí es verdad es que hay una sociedad muy sensibilizada con el aislamiento. La gente está cansada y yo lo entiendo, es humano”, planteó el Presidente.

De todos modos, recalcó que para evitar contagios de COVID-19 “no encontramos otra solución”.

“Si la ciencia hubiera encontrado otro remedio sería más fácil”, aseguró, marcando que “el remedio es la vacuna, que llega de modo muy lento”, por lo que “mientras tanto el único modo que tenemos de cuidarnos es seguir con el barbijo, usando alcohol y aislarnos si tuvimos contacto con alguien que se infectó”.