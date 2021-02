Los pasajeros que residen en ciudades con bloqueo sanitario podrán viajar a otras localidades con PCR negativo

También deberán contar con el respectivo permiso de circulación y los requisitos sanitarios dispuestos anteriormente.

El director de Transporte de la provincia, Pablo Córdoba, dialogó con AGENFOR y brindó detalles acerca de la actualización del protocolo para los viajes dentro de la provincia, habilitados el viernes pasado por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, presidido por el gobernador Insfrán.

“Se venía aplicando desde noviembre, a fines de octubre se autorizó y las empresas cumplieron con el protocolo acordado. Establecía una capacidad máxima de ocupación del 60%, el uso obligatorio del barbijo, la prohibición de compartir infusiones y elementos con otros pasajeros, consumir alimento dentro de las unidades”, recordó el funcionario.

Y agregó: “Sumado al control de temperatura y algo muy importante que se había creado fue el Registro Único de Transportes (RUT), que permite contar con la trazabilidad de cada uno de los pasajeros que viajen en las unidades”.

Además, este sistema posibilita saber dónde subió, descendió, con quién compartió el vehículo y, si llegara a existir algún caso sospechoso o positivo, detectar de forma rápida a los pasajeros para proceder al correspondiente aislamiento preventivo de cada uno de los involucrados en el viaje.

En ese sentido, Córdoba explicó que el está vigente el programa de egreso de las zonas con incidencia COVID como, por ejemplo, en Formosa Capital, los departamentos Matacos y Ramón Lista y la ciudad de Clorinda.

Por ello, para poder salir de esos lugares y trasladarse hacia otras localidades del interior, el pasajero deberá contar con un PCR negativo y certificado de circulación; y de igual manera rige la normativa para el personal de conducción que proceda de alguna de esas localidades.

“Teniendo en cuenta que se aclaró que la reanudación viene munida del estricto cumplimiento de los protocolos vigentes que establece, por un lado las obligaciones de los choferes como de los particulares, en el caso que haya un incumplimiento ante cualquiera de las situaciones o no cuenten con el PCR, no podrán viajar y la unidad va a ser retenida con las consecuencias administrativas como, en el caso de que, por ejemplo, no tengan certificado de circulación trae acarreado las sanciones correspondientes”, anticipó el responsable del área.

Por último, indicó que las empresas que ya cuentan con estos requisitos del protocolo, pueden realizar viajes por toda la provincia; y que aún hay otras que se están ajustando a la normativa para prestar el servicio.