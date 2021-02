Personal de salud de instituciones privadas se vacunó contra el COVID19

En el marco de la vacunación provincial contra el coronavirus, personal de la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados (ACLISA), de la Asociación de Prestadores de la Salud de Formosa (APS) y del Círculo Odontológico, recibió la primera dosis de inmunización.

Al respecto, la médica Eugenia Ruiz, subsecretaria de Establecimientos Asistenciales de Complejidad Integrada, en declaraciones a AGENFOR, manifestó que, recibieron la vacuna médicos, enfermeros y odontólogos correspondientes a la segunda tanda de beneficiarios, porque los que se desempeñan en áreas más críticas, ya fueron vacunados.

Por otra parte, hizo hincapié en el índice de contagios dentro del sistema de salud, expresando que éste, es muy bajo.

“Dentro de los pocos casos de coronavirus que hemos tenido en la provincia, prácticamente no hay personal de la salud infectados. Trabajamos mucho en la prevención y en el uso correcto de los elementos de protección personal”, indicó.

En este contexto, la especialista agregó: “Sin el apoyo del Gobierno no íbamos a poder tener este buen estatus sanitario” haciendo referencia a que contaron permanentemente con capacitaciones y con elementos de bioseguridad, lo que refuerza el cuidado de protección personal, evitando así el contagio.

Capacitaciones

Ruiz aseveró que las capacitaciones continúan en todas las áreas y niveles de atención de salud.

Al ser consultada si éstas consisten en la enseñanza sobre el buen uso de los elementos de seguridad, respondió: “Ellos tienen que cumplir un circuito y distintas etapas para ponerse de manera correcta el camisolín, los guantes, el gorro”.

Y finalizó: “Todo tiene una metodología para hacerlo, si lo hacen mal, se pueden infectar”.

