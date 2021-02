Los precios de los combustibles volvieron a subir y es el quinto incremento del año

Se debe controlar la inflación y a quienes la generan o sus causas, para proteger realmente a los consumidores-Desde la Defensoría del Pueblo, se instó formalmente al Ministro de Economía de la Nación Martín Maximiliano Guzmán y también a la Subsecretaria de Hidrocarburos a cargo de Maggie Luz Videla Oporto, a que si los precios de las naftas y del gasoil van a continuar subiendo, porque las empresas dicen que tienen que recomponer sus costos, pero también aumenta el barril de crudo y también las petroleras aumentan, haciendo "la simple ecuación de que si aumenta la materia prima hay que si o si subir los precios en las estaciones de servicios"; a lo que debemos sumarle que desde el propio Gobierno Nacional, se ha señalado que los incrementos seguirán durante los próximos tres meses, siendo la Petrolera Estatal YPF la que encabezó otra vez las escaladas de precios, llegando en los últimos 6 meses a 13 aumentos, se tienen que tomar medidas urgentes y eficaces para que toda esta situación, no se traslade al costo de los alimentos, medicamentos y servicios públicos esenciales. El Defensor del Pueblo Dr. José Leonardo Gialluca, denunció que, de continuar así las cosas, todas las medidas aisladas que lleva adelante el actual Gobierno Nacional, en las que incluimos las ayudas económicas a los sectores más vulnerables y a las pymes y empresarios, son pulverizadas con estos incrementos en los combustibles que producen más inflación. Lo que Institucionalmente pedimos, señaló Gialluca, es que se ponga en marcha de manera inmediata un Plan Coordinado primero para frenar la inflación y que esta que esta sea consultada con las provincias y los sectores políticos y de la economía de nuestro país. Sabemos que la inflación es un fenómeno multicausal, pero con la pandemia, hay hoy millones de personas que no tienen trabajo y otro tanto que cobra solo el 50 % de sus ingresos, más aquellos que están en negro y cobran lo que sus patrones les van dando, muchas veces parte en dinero, más vales de mercaderías. En consecuencia, la estructura de costo de los alimentos, más la presión impositiva, hace que los consumidores formoseños y de todo el país, no tengan la capacidad adquisitiva suficiente para poder enfrentar sus necesidades básicas. Ni contamos a quienes están alquilando o pagando un crédito de la naturaleza que sea, pues todos estos colectivos, ya van directamente a formar parte de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Del otro lado, están los monopolios, que nadie se acuerda de ellos y ahí está el problema, señalaron desde el Organismo de la Constitución, como ejemplo tenemos que se autoriza a un incremento del 5 % en las tarifas y ellos aplican como si nada un 20 % o más. Se hacen Acuerdos por el precio de la carne y volvemos a observar, que todo se conviene con los grandes exportadores, supermercadistas y lo más grave es que parece como que estos actores no tienen nada que ver con la inflación, simplemente tienen la capacidad de aumentar PRECIOS, porque aumentan los costos. Se ignora en todo esto a las carnicerías y de los que producen carne solo para nuestro mercado interno. Por ello, pedimos que las políticas públicas que se implementan permitan acercar a los productores con los consumidores y ahí aparece la responsabilidad del Estado. En FORMOSA, se trabaja muy bien con los pequeños productores frutihorticola y otros, pero los alimentos en un 99% llegan de otras provincias. Donde los grandes empresarios productores de alimentos y los monopolios son los que en la actualidad no están siendo controlados debidamente. Por último, Gialluca, señaló que no permitiremos que se señale a los consumidores como responsables en alguna cuota parte, de la inflación en la Argentina, pues el eslabón más débil en la comercialización de bienes y servicios, hoy está sobreviviendo y ya no tienen muchas alternativas. Si, dependemos de que el Estado Nacional, logre bajar la inflación y que los salarios públicos y privados, estén siempre por encima de la misma, pues no creemos en los economistas que afirman que, si aumenta el salario real, se genera inflación.