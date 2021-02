Levantan el ASPO en Formosa Capital y prorrogan control sanitario para el egreso de la ciudad

Ante los resultados obtenidos por las medidas sanitarias dispuestas por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, reflejadas en el control de la propagación del virus y la drástica disminución de casos diarios reportados, se decidió no prorrogar el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) en la ciudad capital.

Ello significa que a partir este miércoles 3 de febrero regirán para la ciudad capital las mismas medidas preventivas vigentes en el resto del territorio provincial, con las actividades oportunamente habilitadas y el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios acordados para cada sector.

En ese sentido, el Consejo del COVID-19 insistió en el uso obligatorio del barbijo, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos como medidas de protección personal y social.

Asimismo, se comunicó la prórroga de la vigencia del control sanitario para el egreso de la ciudad capital de Formosa hasta el 16 de febrero inclusive, siendo obligatorio el cumplimiento del protocolo y testeos correspondientes para quienes se trasladen a otras localidades del territorio provincial.

Se hizo notar, a su vez, que se continuará con los trabajos de búsqueda activa de casos en terreno en la ciudad capital, al igual que en toda la provincia, instando a la población a que acuda a la consulta médica lo antes posible ante la aparición de cualquier síntoma compatible con coronavirus.

“La detección temprana de casos positivos es fundamental para disminuir la posibilidad de desarrollar un cuadro grave de la enfermedad COVID-19 y para evitar brotes de contagios en la comunidad”, recalcó el Consejo.

Esfuerzo conjunto

Destacó además que “nuevamente demostramos que el esfuerzo conjunto frente al peligro del virus vale la pena”, recordando que “empezamos el año 2021 con el peor brote de contagios desde el inicio de la pandemia, tanto en el este como en el oeste provincial”.

“Hemos dicho que la mejor estrategia sanitaria es la que responde más rápida y adecuadamente a la situación de cada localidad”, se enfatizó, marcándose que “con ese criterio hemos tomado medidas sanitarias que priorizan la salud y la vida de los formoseños. Ellas han sido aplicadas con mucho compromiso por el personal abocado a la lucha contra la pandemia y, sobre todo, ha sido cumplida por la comunidad formoseña”.

Resultados a la vista

Se resaltó que “los resultados están a la vista”, ya que “en poco tiempo logramos frenar la propagación y bajar drásticamente la cantidad de casos reportados diariamente, lo cual nos permite retomar la senda de la nueva normalidad en el marco de la pandemia”.

Para finalizar, se subrayó que “son pocos los lugares en el mundo que pueden demostrar estos resultados. Más allá de la mezquindad y egoísmo de algunos, esta realidad es verdaderamente una proeza del pueblo formoseño y un motivo de orgullo para todos”.

“Unidos, organizados y solidarios, no existen adversidades que no podamos superar. No bajemos los brazos. Más unidos y firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie”, concluye el parte del Consejo.