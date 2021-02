El MAP alertó sobre un plan de "golpe blando" contra el Gobierno de Gildo Insfrán

Desde el partido político Movimiento de Acción Popular (MAP), se dió a conocer un documento en donde se alertó sobre “un inminente y sistemático plan de acción para el logro e implementación de lo que comúnmente se denomina un “golpe blando” o “suave” y que tiene como objetivo fundamental la desestabilización y el quiebre institucional del gobierno de Formosa”.

El documento dado a conocer hoy y firmado por el presidente del MAP, don Víctor Pereira se expresa que: “en nuestro carácter de partido político como institución fundamental del sistema democrático argentino y, ante los hechos que son de público conocimiento y luego de un exhaustivo análisis de la situación política-institucional y que tiene como centro de atención a las políticas sanitarias puestas en marcha por el gobierno provincial atento a la Pandemia del COVID-19, hemos llegado a la conclusión de que desde hace un tiempo atrás se han puesto en marcha por parte de la oposición al gobierno constitucional de la Provincia de Formosa, un plan sistemático de desestabilización democrática, tanto a nivel nacional como local, y que tiene como ejecutores de éste plan, a los principales referentes del PRO y de la Unión Cívica Radical, y que entre sus principales objetivos serían la desestabilización, el desgaste de la gestión del gobierno, y por qué no decirlo, el quiebre institucional del gobierno del Dr. Gildo Insfrán”, dijo Pereira.-A continuación se menciona que: “está muy clara y contundente la tremenda campaña feroz de desestabilización política hacia el gobierno de Formosa, y ello queda demostrado en la última carta y solicitada que dieran a conocer por los medios de comunicación, los principales referentes del PRO y del radicalismo porteño y que contienen en su redacción los principales pasos para la implementación de un “golpe blando” y cuyas estrategias son siempre las mismas: primero son las campañas de miedo y desinformación, luego las denuncias de presunta corrupción, se arguye falta de libertad de expresión y la estigmatización ideológica donde hablan de “regímenes dictatoriales, violencia institucional, borde del precipicio autoritario”, entre otras infames expresiones, además de utilizar a la sociedad civil, entre otras estrategias comunicación política-judicial; ésto desde luego tomaría tiempo, pero el objetivo del PRO es el mismo: propender al quiebre institucional del gobierno provincial o, al menos, el desgaste de su gestión”, aclara el documento del MAP, añadiendo luego que “curiosamente, en Latinoamérica este fenómeno hoy es común contra los gobiernos populares democráticamente electos, y quienes orquestan ésta terrible y denigrante práctica política, si no logran el eventual derrocamiento, al menos intentan erosionar la imagen del gobernante de turno”.Más adelante el manifiesto del MAP señala que: “La solicitada en cuestión y que lleva varias firmas de dirigentes de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y el presidente del Interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, entre otros, contiene en su redacción todos los elementos de una estrategia bastante inteligente de utilizar la psicología de masas, efectos mediáticos con medios de comunicación y las redes sociales, y por eso se las califica de “golpe blando o suave”, explica Pereira, y sostiene que en Formosa, es evidente que se está aplicando esa estrategia, por eso es importante actuar en forma inmediata e inteligente para contrarrestar estas acciones y no caer en la trampa de los referentes apocalípticos oportunistas del espacio de Juntos Por el Cambio”, alertó.-Por último, el dirigente mapista dijo que: “hoy más que nunca los formoseños debemos estar bien firmes y concientizados de que es fundamental y necesaria mantener la unidad, la organización y la solidaridad en estos momentos difíciles del verdadero problema mundial como es la Pandemia del Coronavirus, y que detrás de toda ésta movida está la clara intención del Pro, de los radicales y de grupos del poder económico argentino, -los medios hegemónicos de comunicación-, que son los verdaderos conspiradores y desestabilizadores y no descansaran para lograr sus objetivos y la Provincia de Formosa no es ajena a esta situación”, finalizó diciendo Víctor Pereira, presidente del Movimiento de Acción Popular (MAP).-Firmado: Víctor Antonio PereiraPresidente Partido MAP Formosa