Dos Santos: Necesitamos de predicaciones que acompañen y animen

Néstor Dos Santos, del equipo técnico del Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones (IAPA) puso en relieve las políticas sanitarias en la provincia y a la vez, reflexionó sobre las predicaciones religiosas “imprudentes e irresponsables”.En este sentido, valoró la estrategia sanitaria implementada en el marco de la pandemia de coronavirus en la provincia de Formosa, y remarcó a las acciones oportunas para la ciudad de Formosa y localidades con incidencias diferenciadas de COVID-19; destacó que “no son fruto de decisiones improvisadas o caprichosas, corresponden a estrategias epidemiológicas enmarcadas en indicadores científicos que atienden a la presencia, evolución y circulación viral en cada lugar”.Asimismo, indicó que “la realidad a la que nos enfrentamos supera cualquier tipo de planteo localista o de intereses particulares o sectoriales. Conviene recordar que estamos frente a una problemática mundial. No podemos negar esta realidad ni subestimar las consecuencias graves y fatales del no cumplimiento de los cuidados preventivos necesarios”.En este contexto, Dos Santos lamentó que un pastor de la ciudad de Clorinda, una de las localidades más afectadas y con más fallecimientos de la provincia inste a no cumplir las medidas sanitarias; “hoy más que nunca se milita a favor de la vida o en contra de ella y la actitud que se asume en esta disyuntiva se expresa en palabras y acciones. Atendiendo a esto, sorprende el discurso y la prédica de un pastor en Clorinda de una confesión religiosa muy arraigada, quien fomenta la confusión y la desobediencia en materia sanitaria yendo contra los principios que él mismo afirma defender”.“Se espera de un pastor la capacidad de sumar esfuerzos, movilizar voluntades para reforzar una práctica del cuidado, promover la amistad social y valorar el camino que se está haciendo en la comunidad. Simplemente basta con reflexionar sobre lo delicado y complejo de la situación sanitaria existente en la localidad para comprender el daño que puede ocasionar un discurso imprudente e irresponsable”, agregó.Resaltó que Clorinda atraviesa una situación epidemiológica “muy particular”, que es de público conocimiento, por lo que supone extremar los cuidados preventivos personales, familiares y comunitarios, y en este marco, destacó que “la estrategia sanitaria asumida por el Gobierno provincial promueve el bienestar y la seguridad de todos, no desde el miedo, sino desde la responsabilidad propia en un proceso de construcción conjunta”.“Los discursos anticuarentena buscan relativizar la gravedad de la enfermedad y sus consecuencias, más aún cuando hacen uso de cualquier tipo expresiones para crear disconformidad”, aseguró Dos Santos.Para cerrar, afirmó conocer al pueblo clorindense, “su capacidad y tenacidad a la hora de luchar en una causa común”, y añadió: “Sé que no se van a dejar influenciar ni engañar por este tipo de opiniones. El esfuerzo vale la pena, se trata de proteger la vida, la propia, de sus familias y sus seres queridos”.