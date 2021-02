Coronavirus: Ya son 1056 los pacientes recuperados en el sistema público de salud

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 resaltó que suman 1056 los pacientes de coronavirus que ya se recuperaron en el sistema público de salud. “Sigamos comprometidos con los cuidados personales y sociales”, instaron.

“Ya son 1056 los pacientes de COVID-19 recuperados en nuestro sistema público de salud, con un gran trabajo de todo el personal de salud en el cuidado de las personas afectadas por esta enfermedad”, se indicó en el parte informativo 332 del Consejo.

En el mismo, se remarca que “estas recuperaciones, junto con la merma sustancial de los casos positivos reportados diariamente, nos han permitido bajar de 628 casos activos a 60 casos activos en tan solo 15 días”.

Ante ello, pidieron continuar valorando “este estatus sanitario logrado con el esfuerzo de todos”.

“Sigamos comprometidos con los cuidados personales y sociales, puesto que son la principal defensa que tenemos frente al virus, y son las herramientas que nos permiten avanzar sostenidamente hacia la nueva normalidad que nos impone la pandemia”, recalcaron finalmente.

Este jueves obtuvieron el alta siete pacientes del Hospital Interdistrital Evita, luego de cursar su respectiva internación.

María Eugenia es de Clorinda y estuvo aislada veinte días: “La pasé muy bien, estoy muy agradecida a todos, porque estuve muy bien atendida”, declaró a AGENFOR.

Y solicitó a la comunidad formoseña tomar los cuidados necesarios para evitar el contagio de COVID.

Por su parte, Cristobal, también de Clorinda, contó a esta agencia que “la pasé muy bien” y que, si bien manifestó síntomas leves, no tuvo fiebre ni dolores.

“Estuve atendido permanentemente, cada cuatro, tres horas, me tomaban la presión, el oxígeno, radiografías, tomografías. No me faltó nada, estuve muy bien atendido. Esto no se conoce mucho en Clorinda”, resaltó.

El paciente recuperado estuvo internado con su esposa y su hermana, a quienes también les dieron el alta y junto a quienes regresa a su ciudad natal.

“Yo estuve 21 días, pero obviamente fue el tema de laboratorio. Estoy muy contento y agradecido de tener un establecimiento como este, yo no lo esperaba”, concluyó.