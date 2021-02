“La cuarentena fue muy correcta, no hemos tenido ningún gesto de autoritarismo”

Tras cumplir la cuarentena en un Centro de Alojamiento Preventivo (CAP), el ciudadano formoseño José Cornejo manifestó su apoyo y agradecimiento a las medidas sanitarias llevadas adelante por el Gobierno de Formosa.

Al relatar su experiencia a AGENFOR, contó que “por un tema personal, la pérdida de un familiar, tuve que viajar a Catamarca y cuando quise regresar nos agarró la pandemia y en todas las provincias comenzaron a tomar medidas de restricción a la circulación”.

Comentó que “la propia Catamarca impuso la cuarentena, incluso en la localidad donde estábamos, Andalgalá, directamente se cerraban la entrada y la salida de personas para prevenir los contagios”, medida que según indicó “les dio muy buenos resultados porque hasta que nos volvimos no tenían circulación comunitaria”.

Señaló que tras gestionar el permiso de ingreso a Formosa, le comunicaron que la fecha de entrada sería el 26 de octubre del año pasado, lo cual “agradecimos, pero no pudimos viajar ese día y así lo fundamentamos”.

Ya en el mes de enero de este año, “desde el Gobierno provincial, los organizadores del Programa de Ingreso Ordenado y Administrado se contactaron con nosotros, muy amables y con mucho respeto, y nos explicaron las condiciones para volver a Formosa”.

“Aceptamos, nos hisopamos y vinimos sabiendo que debíamos cumplir la cuarentena en un CAP. Fue así que ingresamos el día 15 de enero pasado”, comentó el hombre.

Fue derivado a la Escuela Nº 7 del barrio Eva Perón de Formosa Capital, donde “nos fuimos adaptando, conociendo a las demás personas que estaban allí y al personal de salud y de seguridad. Sabemos que esto se trata de un gran operativo donde todos ponemos los esfuerzos y nos arriesgamos porque esta pandemia no es broma”.

“Esta enfermedad no es un chiste, va a seguir matando gente, pero lamentablemente muchos no lo entienden así. Creen que es una oportunidad para salir a hacerse un nombre, un cartel o combatir a un Gobierno y no es así”, reprendió.

Unidos

A su vez, José pidió “estar unidos” para seguir enfrentando al COVID-19, a la vez que repudió que desde sectores de la oposición “se esté aprovechando una pandemia para defenestrar al otro”.

“El Gobierno provincial está actuando bien porque así los resultados lo demuestran –destacó a esta Agencia-. Esto es lo correcto, en las otras provincias la pandemia hizo desastres, con muchísimos casos fatales. Personas que han fallecido y otras que quedan con secuelas muy serias. Esto lo tiene que entender la gente, no es gratis esta enfermedad”.

Para finalizar, recalcó que “la cuarentena fue muy correcta, no hemos tenido ningún gesto de autoritarismo ni de la parte sanitaria ni la policial. Es más, el Centro estaba a cargo de un joven oficial que era maravilloso. En ningún momento hubo inconvenientes, el trato fue perfecto”, cerró.