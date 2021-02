Clorinda: Se habilitó el Servicio de Terapia Intensiva en Hospital “Cruz Felipe Arnedo”

El lunes recibirán los primeros pacientes que no estén cursando el cuadro infeccioso COVID-19. Prestará atención un equipo interdisciplinario de profesionales.

Con la presencia del ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez, a cargo de la cartera de Desarrollo Humano; el administrador general del Hospital de Alta Complejidad, el doctor Marcelo Prochasko; la directora del nosocomio, la doctora Bernardita Obst, el médico infectólogo Julián Bibolini y el equipo de profesionales, quedó habilitado el Servicio de Terapia Intensiva en el Hospital “Cruz Felipe Arnedo” de la ciudad de Clorinda.

En una primera instancia, el nuevo espacio contará una capacidad de cuatro camas, mientras que el plantel estará integrado por seis médicos, seis kinesiólogos, 16 enfermeros y seis personales de limpieza que serán exclusivos de terapia intensiva.

En este contexto, el ministro Gómez manifestó: “Estoy contento porque haya un grupo tan nutrido de personas dispuestas a trabajar y colaborar en la puesta en marcha de este sueño de muchos clorindenses, de tener su propia Terapia Intensiva funcionando y como tiene que ser, brindando una excelente calidad de atención a los pacientes que lo necesitan”.

“Es grande el compromiso que se tiene desde el Gobierno de la provincia, porque es el propio gobernador Gildo Insfrán el que nos está enviando a que esto funcione”, subrayó el funcionario en declaraciones a AGENFOR.

Hizo notar que “si bien en esta oportunidad nos reunimos específicamente por lo de la terapia, en realidad vamos a trabajar en forma coordinada con todas las áreas del Hospital: médica, enfermería, técnica en laboratorio, administrativa, informática y las demás”.

“Cada una de estas áreas van a ser ayudadas y supervisadas para que estén cada vez más integradas en este trabajo en conjunto, ya que tenemos que entender que cada uno de los hospitales y centros de salud que componen el sistema sanitario formoseño no son islas, sino que están interrelacionadas, agrupadas y debemos trabajar en conjunto. Si logramos eso, vamos a estar muy bien”.

Además, agregó: “Este Hospital Distrital de segundo nivel de complejidad, cada vez se va complejizando más, cada vez va a tener mayor cantidad de servicios, porque el tener una terapia intensiva funcionando, requiere de otros servicios. Precisa que el laboratorio haga otro tipo de análisis, que tengamos imágenes y que haya telemedicina, puesto que hay pacientes complejos que necesitan una interconexión con otros niveles y servicios del sistema de salud”.

Así, acentuó, “vamos a ir avanzando con los distintos programas que hacen al buen funcionamiento de lo que es la salud bien entendida. (…) Debemos ser conscientes de que la salud no es solamente el médico, el kinesiólogo, la tomografía, la radiografía, los análisis. Eso es una parte pequeñita. La salud hace mucho tiene otro concepto, más amplio, que no es solamente que uno tiene salud cuando no tiene enfermedad, sino cuando se está bien, cuando uno se siente bien y tiene un equilibrio psíquico y social”.

Es por ello que “aparte de prestar el servicio sanitario específico, tenemos que observar todos los otros aspectos que hacen a esta cuestión. Todos son importantes, y cada cual debe aportar lo suyo o sino la cadena se rompe y ahí se genera el problema”.

Por último, el ministro Gómez resaltó que acciones como esta evidencian que una vez más el Gobierno de Formosa continúa fortaleciendo el sistema de salud en distintos puntos del territorio provincial, demostrando que las políticas sanitarias son una prioridad, para así poder brindar a cada formoseña y formoseño un sistema de salud digno y de calidad, concluyó.