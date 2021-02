Bay: “¿Qué produce la CABA? aparte de operaciones mediáticas y aprietes, nada”

En este sentido, Bay remarcó que “no nos sorprende escuchar a estos personajes insultarnos desde su centralismo porteño, desde su visión unitaria del país, y que vienen a agraviar a los habitantes de nuestra provincia”.



Asimismo, indicó que “las actitudes que asumen son siniestras ya que empatizan con los derechos humanos cuando les conviene y mezclan los temas, su objetivo es el desgaste político y acá el pueblo y el Gobierno de Formosa están ocupados en salvar vidas”.



Subrayó que la premisa del gobernador Gildo Insfrán es la salud de las y los formoseños “eso es lo que le interesa”, mientras que a los representantes de JxC a nivel nacional y provincial, “sólo piensan en sacar rédito político”. “Son oportunistas, mandaderos que vienen a cumplir órdenes de quienes quieren desgastar la política pública de Formosa”, enfatizó.



En cuanto a las políticas sanitarias, Bay reflexionó en que “Formosa constituye el peor espejo en el que se pueden mirar estos personajes turbios, ya que les estamos dando cátedra de cómo se trabaja en medio de una pandemia para asegurar la salud de la población. Ellos tienen los peores índices del país, no han cuidado la salud de su gente, si contrastamos los resultados de CABA con Formosa estamos en la antípoda y eso es lo que les preocupa”.



En este orden, puso en relieve que desde JxC “se busca periodistas afines, que les convenga, para replicar sus noticias infundadas y luego hablan de derechos humanos y democracia”.



“Además, ellos dicen que acá no producimos, y ¿Qué produce la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?, aparte de operaciones mediáticas y aprietes, nada. Sin embargo nosotros tenemos muchísima producción, una ganadería de excelencia que en los últimos 20 años fue mejorando su genética, producimos petróleo, damos primicias a los mercados centrales como zapallitos, bananas, mango, etc, alimentos que producen las manos formoseñas y van a sus mesas. Para ellos esto no cuenta y no nos llama la atención porque es la visión que tiene ese sector del unitarismo –que no son todos los porteños- ya que los esclarecidos salen muy bien”, dijo para cerrar.

Hugo Bay, miembro del partido Concentración Forja Formosa, repudió los dichos del diputado nacional Waldo Wolff de Juntos por el Cambio (JxC), quien visitó Formosa para conocer la política sanitaria implementada y que “no dejó más que actitudes siniestras hacia este pueblo”.