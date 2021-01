No al terrorismo cobarde

En las últimas horas, desde el anonimato y con la actitud cobarde de utilizar audios de wasaps, quien sabe bajo qué interés se ha hecho circular una versión falsa que sostiene que di positivo a COVID 19 y que no estoy siendo tratado en un centro para tal fin.

Por esta única vez, me veo en la obligación de brindar la tranquilidad a la población, de que tengo buena salud. El reciente hisopado que me realizaron dio negativo, y cuidando todos los protocolos sanitarios vigentes sigo junto a mi equipo trabajando al frente del municipio de Ingeniero Juárez, por mandato del pueblo, porque así el pueblo lo ha ratificado en los últimos comicios.

Poner en tela de juicio y desde las sombras y a escondidas esta realidad demuestra la actitud cobarde y desacertada de un grupo de inadaptados que intentan confundir y echar oscuridades no solo a mi gestión, sino también a todo un sistema sanitario que al igual que yo, no nos prestaríamos para nada que atente contra la salud pública.

Soy una persona que forma parte del grupo de riesgo, y aún así, jamás pensé en dar un paso al costado porque creo que no debo dejar mi lugar, coordinando con mi equipo y junto al Gobierno de la Provincia, como siempre hemos hecho, las diferentes políticas públicas que aplicamos en nuestra ciudad.

Mientras Dios me de salud, le guste a quien le guste y al que no también, me van a seguir viendo trabajar.

INTENDENTE DE INGENIERO JUAREZ

RAFAEL A NACIF