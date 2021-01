La politización de la Pandemia

A casi de haber transcurrido un año desde el inicio de la pandemia del COVID-19 tanto a nivel mundial y particularmente en nuestro país, Formosa no estuvo exenta de padecer las secuelas y consecuencias de esta fenomenal enfermedad que ataca a todos los estratos sociales por igual, sin respetar fronteras ni religiones.Y ésto es así, muy que les pese a los negadores seriales y promotores del contagio y del desprecio por la vida, como lo son los militantes políticos del Pro y sus cómplices radicales, quienes con la caradurez y cinismo que ya los caracteriza, se han montado sobre la Pandemia para desarrollar su escenario de cara a las próximas elecciones del corriente año. Concejales, diputados provinciales y nacionales, militantes obcecados hacia el libre albedrío y el libre mercado, salieron a la palestra para militar en contra de las políticas sanitarias del gobierno de la Provincia de Formosa, en una feroz política de “anti-todo” para el logro inconfesable de sus fines.Ya se han mostrado hasta el hartazgo los números y resultados y a la vista de todos, y hablar de nuevo sobre ello, haría falta un río de tintas explicando una y otra vez todo el éxito logrado hasta el presente. Solamente los necios de siempre, el pro-radicalismo intolerante, sin ética política ni ideas superadoras para proponer y acompañar en la lucha contra la Pandemia, salen de su cubil-madriguera para atacar ferozmente desde todos los flancos posibles para denostar, degradar y subestimar a todo un conjunto de actores institucionales gubernamentales, médicos, enfermeros, personal esencial de la salud, personal de seguridad provinciales que día a día le están poniendo el pecho, lágrimas y sudor en la primera línea de combate del Coronavirus. Tan viles y abyectos son ellos, los militantes del Pro “anti-todo”?Hoy, mientras el mundo ya está sufriendo el impacto del coronavirus y su variante británica; cuando, con la tercera ola ya se viene el tercer confinamiento en Francia, en la Unión Europea ya se manejan hoy dos alternativas: cuarentena total como ocurrió entre marzo y mayo de 2020 o cuarentena liviana, por ejemplo, sin poder salir el fin de semana, como así también ya estalló una disputa mundial por la provisión, exportación y suministro de las vacunas contra el Covid-19, entre la UE y los laboratorios productores de la vacuna y que de no resolverse, tendrá gravísimas consecuencias para una gran parte de la humanidad.Sin embargo aquí en la Argentina y en Formosa en particular, la politización de la pandemia y la barbarie política encarnada por la oposición al gobierno, rompe los límites éticos a los que deben ajustarse para ser considerados útiles a la sociedad. La ineluctable realidad del Coronavirus en nuestra vida y los positivos resultados obtenidos hasta la fecha por el gobierno provincial, nos invita e interpela a todos los ciudadanos: a los de “a pie”; a los políticos de cualquier signo, a los jóvenes, a los colectivos de organizaciones de toda índole, a estar atentos, a no bajar los brazos, a realizar un sano ejercicio de libertad y responsabilidad personal, ejercicio de compromiso social-colectivo para sobrellevar con paciencia con mucha fe, la terrible Pandemia del Coronavirus, teniendo en cuenta y ser conscientes de que todavía nada ha terminado; el brutal y verdadero rostro del virus nos está mostrando que recién esto comenzó. Y viene por más; viene por todos y todas: De cada uno de nosotros, dependerá nuestra propia supervivencia. ES MI OPINIÓN.-