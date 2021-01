En un año marcado por la pandemia, no se detuvieron las inauguraciones educativas en Formosa

El 2020 quedará en la historia como el año del COVID-19, que obligó a apelar a medios tecnológicos para garantizar la continuidad del proceso escolar. En Formosa, el gobernador Gildo Insfrán prosiguió inaugurando infraestructuras educativas, alcanzando la histórica cifra de 1386 obras habilitadas en su gestión.

El 2 de marzo del año que acaba de finalizar, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, eligió Formosa para lanzar el ciclo lectivo 2020 y junto al gobernador Insfrán habilitaron el nuevo edificio del Centro Polivalente de Artes (CPA).

Luego, tras la detección de los primeros casos de coronavirus en Argentina, se suspendieron las clases presenciales, dando paso a la educación mediada por herramientas tecnológicas para así asegurar la continuidad pedagógica.

En ese sentido, el titular del Ejecutivo Provincial continuó inaugurando infraestructuras educativas en distintos puntos del territorio formoseño, a través de videoconferencias, al tiempo que se iba avanzando en el retorno seguro a las aulas con las clases semi-presenciales en la modalidad rural primero y después en unidades educativas de zonas alejadas pertenecientes a la Delegación Zonal Capital.

Por ejemplo, el primer mandatario formoseño habilitó un complejo educativo en Cruce La Picadita, jurisdicción de Villafañe, que contó con la participación –vía teleconferencia- del ministro Trotta, quien destacó: “En esos techos azules siempre reafirmamos el compromiso de una educación transformadora”.

“Ese 2 de marzo, cuando inauguramos esa nueva escuela y se lanzó el ciclo lectivo desde Formosa, para nosotros fue verdaderamente un orgullo. Pero apareció la pandemia y aún estamos en franca batalla contra este virus”, manifestó el gobernador Insfrán.

Subrayó que “desde el costado norte de la Patria, en la provincia de Formosa, seguimos batallando con mucha responsabilidad, no solamente las autoridades, sino todo el pueblo para hacer todo lo posible para que esta pandemia no cause el efecto tan terrible que provoca en otras latitudes”.

Ejemplo nacional

Del mismo modo, al dejar inaugurados los nuevos establecimientos educativos en la Colonia El Alba, ubicada a unos 20 kilómetros de El Colorado, sobre la Ruta Provincial N° 9, Insfrán destacó a Formosa como un ejemplo nacional en la defensa de la educación y la salud pública.

“Tenemos un sistema público tanto para la educación como para la salud que esta pandemia está poniendo a prueba”, recalcó.

A su vez, en diciembre pasado, el primer mandatario presidió vía videoconferencia la inauguración de los nuevos edificios de la Escuela Primaria Nº 471, la Secundaria Nº 102 y el Jardín de Infantes Nº 15 “Rayito de Sol” de El Favorito, colonia situada en El Potrillo, Departamento Ramón Lista.

A ello se sumó la habilitación de dos obras educativas más en la localidad de Santa Teresa, también en el Departamento Ramón Lista: la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 284 y el JIN N° 35, llegando así a la histórica cifra de 1386 edificios educativos inaugurados durante la gestión de Insfrán.

“Una vez más estamos cumpliendo con la premisa que tenemos, ya que para nosotros la salud y la educación van de la mano –afirmó el Gobernador-. Y eso lo estamos demostrando en el Departamento más lejano de nuestra provincia, Ramón Lista, que está en el límite con Paraguay y la provincia de Salta”.

Para finalizar, resaltó la inauguración de cinco infraestructuras educativas “en un día y en un Departamento, alcanzando la cifra de 1386 escuelas de todos los niveles inauguradas en nuestro período de Gobierno en la provincia de Formosa”.

“Esta unión, la organización y la solidaridad que hemos construido todos juntos nos van a seguir dando las respuestas a cada problema que se presenta en nuestras comunidades”, concluyó.