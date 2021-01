Continúan saliendo “de alta” pacientes que vencieron al coronavirus

De acuerdo a lo informado por el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, este miércoles 27 de enero, salieron de alta médica 67 pacientes que se encontraban internados tanto en el Hospital Evita, como en centros de asistencia sanitaria de distintas localidades de la provincia.

En ese sentido, volvieron a sus hogares 19 personas que estaban alojadas en el CAS N°1 que funciona en el Estadio Cincuentenario, once en el CAS N°11 y cinco en el CAS N°13.

En el interior provincial, diez personas del Centro de Atención Sanitaria Nº4 de Clorinda; un paciente del Centro de Atención Sanitaria Nº10 y dos del Centro de Atención Sanitaria Nº7 de Ingeniero Juárez.

Además, dos del Centro de Atención Sanitaria Nº8 y ocho del Centro de Atención Sanitaria Nº9 de ambos de El Chorro; y finalmente cuatro del Centro de Atención Sanitaria Nº12 de El Potrillo.

Un equipo de Agenfor estuvo en la salida de las personas del Estadio Cincuentenario, presenciando la despedida de las mismas con el equipo que tuvo a su cargo los cuidados durante la cuarentena.

En el caso de Antonio, vecino de Las Orquídeas, se lo notaba agradecido por el trato recibido y así lo contó: “Claro que estoy contento y feliz, no sé cómo agradecer a esta gente que me brindó muchas atenciones”.

Relató que fue positivo asintomático del virus, por lo que fue alojado en el estadio, pero que “nunca me sentí mal y todavía no me explico a donde me lo contagié tampoco, porque yo voy de mi chacra a mi casa. A esa gente que le tiene miedo a hisoparse le pregunto ¿por qué? Si es para nuestro bien, para cuidarnos, el que tiene el positivo, hay que aguantarse” reflexionó.

Distinto fue el caso de Gustavo, de profesión transportista quien señaló que era consciente que su trabajo y el hecho de haber trabajado durante toda la pandemia, lo ponían en el foco del personal de riesgo.

“Pero hoy estoy feliz de haberle ganado al virus, nos atendieron bien, fuimos bien tratados” reconoció.

Para Marcelo –otra de las personas que recibió el alta-, los días fueron más llevaderos durante la cuarentena por el grupo humano que conoció. También tuvo palabras de agradecimiento hacia todo el personal que estuvo a disposición de las personas en todo momento.

Finalmente Fernando, quien dejó atrás una cuarentena finalizada en el ex colegio Nacional, dijo que el trato fue “excelente” por parte de médicos y enfermeros, y se mostró feliz de volver a su casa tras haber dado negativo en dos PCR.