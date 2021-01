Comenzó a funcionar el Estadio Cincuentenario para alojar a pacientes leves y asintomáticos

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 informó que en la noche del viernes se comenzaron a utilizar las instalaciones del Centro de Atención de COVID-19 Cincuentenario, el cual alberga pacientes asintomáticos y con síntomas leves de COVID-19.Del total de los casos reportados este sábado, 49 pacientes están internados en dicho centro, mientras que dos personas fueron internadas en el Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19.Al respecto, en declaraciones que recogió AGENFOR, el doctor Julián Bibolini, médico infectólogo del Consejo del COVID-19, manifestó: “Efectivamente, ahora hay dos centros encargados de alojar a pacientes con diagnóstico de coronavirus”.A su vez, respecto de la modalidad de trabajo, precisó que “este nuevo centro va a coordinarse junto con el Hospital Interdistrital Evita”, apuntando que “compartirán algunos elementos, como el laboratorio para los análisis pertinentes, no así para los estudios de imágenes, ya que se tiene un equipo de radiografías para este nuevo centro”.Recalcó que en el Centro de Atención de COVID-19 Cincuentenario “se alojará principalmente a personas asintomáticas y a algunas con síntomas leves que no tengan mayores comorbilidades”.“Algunos pacientes por más que tengan síntomas leves probablemente vayan al Interdistrital, dependiendo de las circunstancias, por ejemplo algunas comorbilidades con mucha potencialidad de que puedan evolucionar desfavorablemente, por lo tanto se los alojará en el Evita, no así en este nuevo centro”, indicó.Dijo en ese sentido que “dependerá de la circunstancia clínica basal para decidir dónde irá, si a uno u otro lugar”.Estado de pacientes internadosAsimismo, sobre los pacientes internados en el Interdistrital Evita, el doctor Bibolini señaló que “los graves son dos y uno moderado en terapia intensiva”.“El moderado está cada día mejor. Aún necesita oxígeno, pero cada vez menos, así que en el día a día hay una mejoría de esta persona, con lo cual estamos esperanzados de que siga mejorando. Ello nos permitiría pasar a sala general prontamente”, marcó.En tanto, los dos pacientes graves con respirador “siguen con pronóstico reservado en una situación crítica. Uno de ellos en peor condición o pronóstico que la otra persona”.“En el que está con peor evolución no hay una mejoría en ninguno de los parámetros, sino que todo lo contrario, siguen con mucha dificultad y fallos de varios órganos que están funcionando mal”, sostuvo, agregando que “la otra persona está queriendo mejorar, pero tiene sus intercurrencias, por lo tanto sigue con pronóstico reservado y habrá que ver cómo evoluciona”.Finalmente, informó que “el resto de las personas tanto del Cincuentenario como del Interdistrital que están asintomáticos y con síntomas leves están compensados, todos bajo sus estudios dentro de todo aceptables, así que estamos esperanzados de que todos ellos tengan una buena evolución”.